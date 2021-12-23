Из университета Гонконга убрали знаменитую статую "Столп стыда"

Университет Гонконга убрал с территории своего кампуса скульптуру, известную под названием "Столп стыда" и посвященную памяти жертв событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Правозащитники считают, что таким образом, власти хотят предать забвению кровопролитный разгон протестующих студентов, произошедший 4 июня 1989 года. Медная красная скульптура весом в две тонны изображает десятки искривленных и переплетенных между собой тел, символизируя погибших.

Автор работы датский скульптор Йенс Гальшиот заявил, что потрясен действиями Гонконгского университета по "уничтожению" скульптуры, подчеркнув, что она является "предметом частной собственности". Он выразил озабоченность сохранностью статуи и заявил, что потребует компенсации в случае причинения ей ущерба.