На выборах в Гонконге побеждают лояльные Китаю кандидаты

Лояльные материковому Китаю кандидаты получили все распределявшиеся путём прямого голосования мандаты на воскресных выборах в Законодательный совет Гонконга.

Именно за эти 20 мандатов в десяти территориальных округах шла основная борьба, поскольку, согласно реформированному под давлением Пекина избирательному законодательству, остальные места в Совете теперь распределяет специальная коллегия выборщиков среди "патриотично настроенных" кандидатов, не представляющих угрозы национальной безопасности.

Все 20 мандатов по прямому голосованию, согласно результатам на этот час, отошли представителям пропекинской партии "Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга" (DAB) и лояльным политическим ветеранам, в числе которых 71-летняя Регина Ип, много лет занимавшая различные посты в администрации, а теперь возглавляющая консервативную Новую народную партию.

Так называемые умеренные кандидаты не смогли пробиться на выборах в территориальных округах. Что касается 40 мандатов, распределяемых коллегией выборщиков, в этой категории не прошли два видных кандидата европейского происхождения, имеющие китайское гражданство: бывший госслужащий Майкл Роуз и известный бизнес-магнат Алан Земан, управляющий популярным барным кварталом. Еще 30 членов законодательного органа выдвигались голосованием от отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

"Я ожидаю дальнейших репрессий и идущих в этом направлении законодательных актов, правительство и раньше обещало ужесточить политику, - заявил в интервью Euronews британский журналист и правозащитник Бенедикт Роджерс, - думаю, Гонконг столкнётся с ещё более тёмной главой в своей истории. Вряд ли следует ожидать улучшений в ближайшем будущем"...

Воскресное голосование прошло в спокойной обстановке, но явка оказалась рекордно низкой за 25 лет, с момента передачи суверенитета над Гонконгом КНР : 30,2 %. Впервые, отмечают обозреватели, в выборах в Законодательный совет не участвовали кандидаты от продемократической оппозиции, хотя, в соответствии с избирательной реформой, состав Законодательного совета расширен с 70 до 90 человек.

Первое заседание законодательного органа седьмого созыва намечено на 12 января. Процедура принесения присяги депутатами планируется на 3 января.