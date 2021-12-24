Омикрон посадил самолёты

Мировая авиаотрасль, серьезно пострадавшая с начала пандемии коронавируса, вновь под ударом.

Всему виной стремительное распространение омикрон-штамма, в том числе среди пилотов и членов

экипажей.

В канун Рождества многие европейские и американские авиакомпании вынуждены отменять свои рейсы. Так согласно сайту Flightaware, в пятницу не состоялось более двух тысяч двухсот запланированных рейсов по всему миру.

Кризис затронул такие авиакомпании, как Lufthansa, Delta и United Airlines.

Ассоциация европейских операторов аэропортов (ACI EUROPE) зафиксировала снижение пассажиропотока на 20% с 24 ноября, когда Всемирная организация здравоохранения объявила об обнаружении нового варианта омикрон.

Туристам все сложнее путешествовать самолётом, многие страны возвращают ограничения в виде обязательного карантина или наличие веской причины для въезда.