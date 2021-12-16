Франция закроет границу для британских туристов

На границе Франции и Великобритании — длинные очереди. В четверг Париж объявил, что с 18 декабря ужесточит санитарные требования для въезжающих в страну из Соединенного Королевства. Так ПЦР-тесты будут действительны только 24 часа, а не 48 как сейчас, а туристов без гражданства ЕС в республику вообще не пустят. Кроме того, всем прибывшим придется уйти на самоизоляцию.

"Это сумасшествие. "Омикрон" уже распространяется во Франции. Так же как он распространялся и в Великобритании, когда они запретили въезд из Южной Африки. Он уже был в стране. Я понимаю, что им нужно защищать людей, но он уже здесь. Что с этим можно поделать? А страдать будут люди. Туристы, местный бизнес, горнолыжные курорты", — говорит житель Лондона Дерек Лабнер.

"Законодательные действия властей иногда непредсказуемы и необязательны. Так что нам надо успокоиться и не паниковать", — говорит другой житель британской столицы Константин Добрынин.

Тем временем в Польше зарегистрировали первый случай заболевания штаммом "омикрон". В стране закрылись дискотеки и ночные клубы, а ресторанам, театрам и другим развлекательным заведениям запретили заполнять залы более, чем на 30%. В кинотеатрах больше нельзя есть и пить.

Борьба с пандеми ей — одна из основных тем, обсуждаемых на саммите ЕС в Брюсселе.

"Сейчас мы закупаем вакцину, адаптированную к "омикрону". Но она будет доступна только к лету, тогда мы сможем сделать четвертую бустерную прививку, если это будет необходимо. К сожалению, это вполне вероятно", — заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Португалия — одна из самых вакцинированных стран Европы. На сегодня две прививки там сделали почти 90% населения. А 20% жителей уже прошли ревакцинацию третьей дозой.