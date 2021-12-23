Омикрон предновогодний: ограничения возвращаются в Европу

Франция

Во Франции зарегистрировали свыше 91 608 новых случаев COVID-19 - это абсолютный рекорд по суточному приросту с начала пандемии. Правительство готовит население к возможному ужесточению мер по борьбе, в частности к замене санитарного пропуска пропуском иммунизации, в котором будут содержать исключительно данные о вакцинации, а не о результатов тестов.

Президент Республики Эммануэль Макрон призвал соотечественников сделать тест перед тем, как отмечать рождественский сочельник в кругу семьи.

Президент Франции поздравил с праздниками, напомнил о важности тестов и самоизоляции, поблагодарил медработников. "Давайте оберегать друг друга."

Министр здравоохранения страны Оливье Веран заявил в ходе визита в один из пунктов вакцинации в 5м округе Парижа:

Скажу вам со всей ясностью: во Франции и в других странах, затронутых чрезвычайно контагиозным омикрон-штамом, мы наблюдаем двукратный рост заболеваемости каждые два дня, это означает, что в период между Рождеством и Новым годом мы выйдем на отметку в 100 000 новых заражений, а быть может, это произойдет и еще раньше. Оливье Веран Министр солидарности и здравоохранения Франции

Соединённое Королевство

В Великобритании число положительных тестов в день уже перевалило за 100 000. За две недели это число увеличилось на 139%. Власти страны пока не намерены вводить новые ограничения до Рождества.

По данным Агентства санитарной безопасности Королевства, риск госпитализации у заразившихся омикрон-штаммом на 70% меньше, чем при заражении вариантом дельта. К аналогичным выводам пришли ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Эдинбурга. Тем не менее, проблема нового варианта - это скорость, с которой он распространяется.

Пол Эллиот, эпидемиолог, профессор Имперского Колледжа Лондона, руководитель исследовательского проекта REACT-1 предостерегает:

Стоит особенно обратить внимание на столь стремительный рост числа заражений, мы видели, что цифры по стране превышают 100 000 случаев, а это означает, что наша система здравоохранения под угрозой. Даже если в процентном соотношении меньше больных нуждается в госпитализации, из-за скорости распространения больницы все равно могут оказаться переполненными. Пол Эллиот Имперский Колледж Лондона

Италия

На Апеннинах тоже регистрируют антирекорды: более 44 тыс. новых случаев инфицирования.

В ходе Совета министров, на который были приглашены главы регионов, был принят декрет об обязательном ношении масок на улице. А в общественном транспорте, кинотеатрах, музеях, театрах, стадионах необходимо использовать маску-респиратор ФФП2.

В Палаццо Киджи (резиденции премьер-министра Италии) опубликовали коммюнике по итогам Совета министров

Как и в соседней Франции, итальянские власти распорядились закрыть ночные клубы.

Согласно Национальному институту здравоохранения (ISS), на долю омикрона приходится 28% от всех случаев заражения коронавирусом в стране.

Чехия

Власти Чешской Республики обязали иностранцев предъявлять при въезде в страну отрицательный ПЦР-тест вне зависимости от иммунного статуса. Исключения составят только привитые бустерной дозой вакцины, а также дети до 12 лет.

Австрия

Австрия усложняет доступ в страну пассажирам из Великобритании, Дании, Норвегии и Нидерландов, которые облюбовали лыжные курорты этой альпийской страны.

Германия

В Германии зафиксировали первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом. Об этом сообщил федеральный институт по изучению инфекционных заболеваний имени Роберта Коха. Скончавшийся входил в возрастную группу от 60 до 79 лет.