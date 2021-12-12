Борис Джонсон зовёт на ревакцинацию

Борис Джонсон обратился в воскресенье к гражданам Соединенного Королевства с призывом к ревакцинации на фоне распространения варианта омикрон. Британский премьер заверил, что бустерная доза будет доступна всем совершеннолетним жителям страны.

Борис Джонсон: "Надвигается лавина заражений штаммом омикрон, боюсь, у нас нет уверенности в том, что достаточно двух доз вакцины для того, чтобы противостоять этому новому варианту. Хорошая новость состоит в том, что, согласно нашим ученым, третья доза, бустерная доза, поможет нам увеличить уровень защиты! // Так давайте же ревакцинироваться прямо сейчас, ради себя, ради друзей и близких, давайте ревакцинироваться, чтобы защитить рабочие места, давайте ревакцинироваться, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения (NHS), отстоять нашу свободу и наш образ жизни. Записыватесь на бустерную дозу прямо сейчас!"

Борис Джонсон: "Мы великая страна. У нас есть вакцины, чтобы защитить наш народ. Так давайте же проведём ревакцинацию".

По словам Джонсона, дополнительную дозу необходимо получить до наступления Нового года. Общее число выявленных случаев омикрон-штамма в Великобритании в воскресенье достигло 3 137. Суточный прирост составил 65%.