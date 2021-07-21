Доминик Каммингс: "Джонсон не знает, как быть премьером"

Борис Джонсон пренебрегал угрозой COVID-19 и отказывался вводить локдаун в Великобритании в прошлом году, когда число заболевших коронавирусом начало расти. С таким заявлением выступил бывший главный советник британского премьера Доминик Каммингс.

В скандальном интервью он отметил, что его экс-начальник готов был пожертвовать жизнями пожилых британцев ради спасения экономики страны.

Доминик Каммингс, бывший главный советник премьер-министра Великобритании: "По сути, он просто надеялся, что что-то получится. Его отношение к происходящему было странным микстом идеи о том, что все это чепуха, лодауны не сработают, и признанием того, что это ужасно, но умирают люди, которым за 80. Мы же можем убить экономику только из-за того, что умирают люди старше 80 лет".

Каммингса называют архитектором "брексита", его считали правой рукой премьера. Но теперь бывший советник утверждает, что в первые дни после убедительной победы Джонсона на выборах обсуждался вопрос о его смещении с должности главы правительства.

Доминик Каммингс:

"У него нет плана. Он не знает, как быть премьером. Мы поставили на него, так как нужно было решить определённую проблему, а не потому, что мы считали, что он подходит для управления страной".

Каммингс покинул свой пост в прошлом году, по версии одних - за нарушение режима самоизоляции в разгар эпидемии, по версии других - в результате борьбы за власть на Даунинг-стрит.

В ответ на критику в правительстве настаивают, что премьер-министр _"принимал и продолжает все необходимые меры для защиты жизни британских граждан". _