Борис Джонсон оправдывается за вечеринку в разгар локдауна

Британское правительство рассматривает возможность введения новых коронавирусных ограничений из-за быстрого распространения штамма омикрон. Но при этом премьер-министру приходится объясняться по поводу собственного отношения к таким мерам. Газета Guardian опубликовала снимок, на котором Борис Джонсон, его жена и еще полтора десятка человек запечатлены, как утверждается, в разгар вечеринки в саду на Даунинг-стрит во время жесткого локдауна в мае прошлого года.

Вопрос репортера: "Вы понимаете, почему люди злятся и с меньшей вероятностью станут выполняться ваши распоряжения?"

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Эти люди были на работе и говорили о работе".

Вопрос репортера: "Значит, у вас была рабочая встреча без ноутбуков, без записок и бумаг, а вино и сыр вы всегда употребляете на рабочих совещаниях?"

Борис Джонсон: "У нас были встречи с людьми на работе, по работе, разговоры. Это то место, где я живу, то место, где я работаю. Это были разговоры о работе. И я действительно считаю жизненно важным, чтобы мы сосредоточились, если это возможно, на сообщениях, которые мы пытаемся донести сегодня. Мы сталкиваемся с серьезным скачком омикрона, вы видите, что в Лондоне растет количество случаев заболевания, заражений и госпитализаций. И ответ на это - быть осторожными, а также сделать прививку".

По итогам экстренного заседания правительства в понедельник о новых мерах объявлено не было. Внутри кабинета нет единства - ряд министров указывают на потенциальный ущерб, который ограничения могут нанести экономике. При этом в последние дни в Великобритании выявляется по 80-90 тысяч случаев заражений коронавирусом.