В Верховном суде прошли слушания по делу "Мемориала"

Верховный суд России завершил рассмотрение по существу дела о ликвидации международного "Мемориала".

Слушания прошли во вторник - в годовщину смерти одного из основателей НКО Андрея Сахарова. Прения сторон и вынесение вердикта назначено на 28 декабря.

В 2016-м старейшее в страны правозащитное общество было включено в реестр иностранных агентов по соответствующему закону. В его нарушении организацию обвинила Генпрокуратура, подав в ноябре этого года иск в суд.

Возле его здания во вторник собрались несколько десятков людей, чтобы выразить поддержку НКО. Как сообщается, два человека были задержаны.

За день того, как решится вопрос о возможной ликвидации Мемориала - 27 декабря - суд в Петрозаводске вынесет приговор по делу главы карельского отделения организации. Историку Юрию Дмитриеву, в защиту которого выступило немало деятелей культуры и учёных, грозит до 15 лет тюрьмы по статье о педофилии.