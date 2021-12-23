Путин: "Мяч на стороне Запада"Комментарии
Запад должен дать России конкретные гарантии безопасности, не сводя всё к обещаниям, как прежде. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг. Он указал на сложности взаимодействия с Украиной, которая, по его словам, стараниями Запада оказалась в центре вопроса о глобальной безопасности и расширения НАТО. Реализовав "пять волн расширения", Североатлантический альянс "просто нагло обманул" Москву, заявил президент.
Касаясь рекордного роста спотовых цен на газ, Владимир Путин пояснил, что он был спровоцирован множеством факторов: неблагоприятной погодой, длинной и холодной весной-2021, низким уровнем закачки газа в европейские хранилища и неработающими ветряными электростанциями.
Отношения с другими соседними государствами (Беларусью, Казахстаном, Китаем) президент оценил как "отличные". Действия правительства и Центрального банка России в период пандемии охарактеризовал как "удовлетворительные".
Говоря об инфляции, которая в этом году достигла 8%, Владимир Путин напомнил, что в США она превышает целевой показатель втрое. Затронув вопрос повышения ключевой ставки, указал на пример Турции, где её снижение привело к беспрецедентному падению национальной валюты.
"По итогам этой пресс-конференции можно сделать вывод, что мяч сейчас не на стороне России сразу по нескольким вопросам: Россия ждёт немедленных гарантий безопасности, а также заявок от европейских компаний, чтобы поставлять газ и - доказательств отравления Алексея Навального, которых, по словам Владимира Путина, Россия от Запада до сих пор не получала", - передает из Москвы наш специальный корреспондент Галина Полонская.