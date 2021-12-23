Путин: "Мяч на стороне Запада"

Запад должен дать России конкретные гарантии безопасности, не сводя всё к обещаниям, как прежде. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг. Он указал на сложности взаимодействия с Украиной, которая, по его словам, стараниями Запада оказалась в центре вопроса о глобальной безопасности и расширения НАТО. Реализовав "пять волн расширения", Североатлантический альянс "просто нагло обманул" Москву, заявил президент.

Без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить Владимир Путин президент РФ

Касаясь рекордного роста спотовых цен на газ, Владимир Путин пояснил, что он был спровоцирован множеством факторов: неблагоприятной погодой, длинной и холодной весной-2021, низким уровнем закачки газа в европейские хранилища и неработающими ветряными электростанциями.

Не надо разрушать долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует. Ну вот он отрегулировал: две тысячи с лишним долларов за тысячу кубов! Владимир Путин президент РФ

Отношения с другими соседними государствами (Беларусью, Казахстаном, Китаем) президент оценил как "отличные". Действия правительства и Центрального банка России в период пандемии охарактеризовал как "удовлетворительные".

Говоря об инфляции, которая в этом году достигла 8%, Владимир Путин напомнил, что в США она превышает целевой показатель втрое. Затронув вопрос повышения ключевой ставки, указал на пример Турции, где её снижение привело к беспрецедентному падению национальной валюты.

"По итогам этой пресс-конференции можно сделать вывод, что мяч сейчас не на стороне России сразу по нескольким вопросам: Россия ждёт немедленных гарантий безопасности, а также заявок от европейских компаний, чтобы поставлять газ и - доказательств отравления Алексея Навального, которых, по словам Владимира Путина, Россия от Запада до сих пор не получала", - передает из Москвы наш специальный корреспондент Галина Полонская.