Байден-Путин: итоги видеосаммита

Во вторник состоялся видеоразговор между лидерами России и США, который продлился более двух часов. Главным поводом для переговоров стало обострение ситуации вокруг Украины.Телемост за закрытыми дверями был организован с помощью защищенной линии видеосвязи. Владимир Путин поучаствовал в саммите из своей сочинской резиденции.

Белый Дом опубликовал письменное заявление по итогом переговоров, в котором говорится, что Джо Байден передал Владимиру Путину свою озабоченность по поводу эскалации на границе Украины и заявил о своей поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности. В случае военной эскалации со стороны России американский президент предупредил о жестком санкционном ответе со стороны США и их союзников.

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам: "Из красных линий есть две, которые по крайней мере прочерчены наиболее четко. Это какое-то крупное наступление украинской армии на территории Донбасса с попыткой захватить эту территорию или хотя бы сильно изменить в свою пользу соотношение сил в Донбассе. И второе, ну вы понимаете, что Украина в НАТО в ближайшем будущем не вступит, но если такая возможность образуется, то это вот та красная линия, которая может спровоцировать Москву на решительные действия".

Помимо украинского досье, Путин и Байден обсудили вопросы двусторонней повестки, а также кибербезопасность.

Пресс-служба Кремля также опубликовала подробный релиз, в котором говорится, что в целом разговор двух лидеров носил откровенный характер. Владимир Путин не согласен с тем, что передвижение российских войск угрожает Украине и обвиняет НАТО в попытках "освоения украинской территории".