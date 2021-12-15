"Встреча со старым другом": Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи

37-я встреча со "старым другом". Так назвал председатель КНР Си Цзиньпин прошедшие переговоры по видеосвязи с Владимиром Путиным.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры двух стран обсудили "буквально все насущные и важные проблемы" - от гарантий безопасности для Москвы в Европе до будущих встреч, одна из которых может состояться в феврале 2022 года.

Телемост прошел на фоне растущей напряженности на российско-украинской границе и в отношениях между Россией и НАТО.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину и развертывании сил на границе. Кремль называет это "пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости". В то же время Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности.

Также во время беседы Путин и Си Цзиньпин осудили создание новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием США, таких как AUKUS (военный союз Австралии, Великобритании и США) и Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Австралии, Японии и Индии).

В последние годы Китай и Россия все больше координируют свою внешнюю политику, чтобы противостоять доминированию США в экономической и политической сферах.

Москву и Пекин также объединяет то, что их внутренняя политика стала причиной введения против них западных санкций.