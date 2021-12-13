Из стран ЕС одна Литва бойкотирует Олимпиаду в КНР

Почти весь Евросоюз подтвердил своё участие в зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Одна лишь Литва заявила, что присоединится к их американскому дипломатическому бойкоту.

Соединённые Штаты призвали не посылать в КНР на время Игр официальных представителей правительств из-за «преступлений против геноцида и человечности, а также других нарушений прав человека» в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Призыву США последовали такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания.

Но решение Литвы мотивировано другими действиями Китая. Он не признаёт независимым государством Тайвань и считает остров частью своей территории. В ноябре Тайбэй объявил об открытии иностранного представительства в Вильнюсе. В ответ Пекин удалил с китайских рынков компании, торгующие с литовскими поставщиками.

Отсутствие общей воли

Министр иностранных дел Литвы заявил в Брюсселе в понедельник, что не ожидает от ЕС единого шага. «Я всегда выступаю за общеевропейский подход, но иногда его трудно найти», - сказал Габриэлиус Ландсбергис. В самом деле, среди стран ЕС наблюдается разнобой.

Франция, которая на днях возглавит Совет ЕС, заявила, что чисто дипломатический бойкот будет «очень маленькой и символической мерой».

Люксембург, Австрия и Германия также поддержали французскую позицию. «Олимпийские игры - это праздник спорта. Не используйте их как возможность играть в политику», - заявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

Рим обязан послать свои спортивных чиновников в Пекин. Это связано с тем, что Италия примет зимнюю Олимпиаду в 2026 году, и, по традиции, по окончании Игр следующая страна-хозяйка перенимает олимпийский огонь от последней.

Президент Олимпийского комитета Португалии говорит, что он понимает дипломатический бойкот США. Жозе Мануэль Константину подчеркивает, что спорт неотделим от политической жизни. Он напомнил, однако, что южная Португалии обычно не посылает на зимние Олимпийские игры большую национальную сборную. Мало там бывает и португальских дипломатов.

Кстати, этой темы не будет в официальной повестке дня встречи министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, поскольку внешнеполитические решения требуют единогласия.

К инициативе США, кроме Литвы, пока присоединились 4 англоязычные страны. Официальный представитель Китая по иностранным делам Чао Ли-цзянь обвинил Соединённые Штаты в нарушении духа Олимпийских игр и в желании вмешаться в Игры «на основе идеологических предрассудков, лжи и слухов». Он также пообещал, что Вашингтон дорого за это заплатит.

Исторические бойкоты

В истории зимних Олимпиад не было ни одного бойкота ни в какой форме. Однако спортсмены из ряда стран пропустили летние Игры 7 раз. Больше всего запомнились времена «холодной войны».

В 1980 году около 65 государств отказались от участия в Московских играх из-за советской оккупации Афганистана. В ответ СССР и 14 государств Восточного блока (за исключением Румынии) бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 1984 году. Они провели свое собственное соревнование, Игры дружбы, в Москве. А американцы помогли организовать альтернативу в виде Игр доброй воли, которые прошли впервые в той же Москве в 1986 году.