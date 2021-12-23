В российской столице украсили главную елку страны

Светодиоидные гирлянды, и порядка тысячи четырехсот игрушек, в том числе, изготовленных вручную. В Москве на Соборной площади засверкала огнями главная елка страны. Традиционно в украшении новогодней красавицы приняли участие дети. На этот раз ученики отличники технического пожарно-спасательного колледжа им. Героя РФ В. М. Максимчука.

Игрушки выполнены из облегченных материалов и имеют перламутровое или блестящее напыление, для того чтобы елка смотрелась нарядной в любую погоду.

В нынешнем году было принято решение повторить дизайн по мотивам сказки "Морозко", поскольку из-за эпидемической ситуации год назад увидеть новогоднюю елку смогли не все.

В преддверии праздников в российской столице работают более 20 рождественских ярмарок с каруселями, открыты 18 бесплатных катков. По словам градоначальника Сергея Собянина, по количеству ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире, что позволяет экономике нормально работать и развиваться.