21 главное событие 2021 года

Продолжение пандемии, возвращение талибов* к власти в Афганистане, важнейшая международная климатическая конференция COP26, Олимпиада в Токио, уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии после 16 лет у власти.

Мы собрали для вас 21 главную историю 2021 года за пределами России.

1 января: "брексит"

С полуночи 1 января законодательство Европейского Союза перестало применяться к Соединенному Королевству.

6 января: штурм Капитолия в Вашингтоне

В США сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, где американские конгрессмены готовились подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате столкновений погибли 6 человек.

14 января: эксперты ВОЗ прибыли в Ухань

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибывает в Ухань, китайский город, где в конце 2019 года началась эпидемия коронавируса. Эксперты ВОЗ проведут там почти месяц, но им не удастся пролить свет на причины возникновения болезни.

Эксперты ВОЗ провели в Ухани месяц, но так и не нашли первопричину коронавируса. Ng Han Guan/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

20 января: церемония инаугурации Джо Байдена

Демократ Джо Байден официально становится 46-м президентом США. Церемония, на которую отказался приезжать его предшественник Дональд Трамп, прошла в Вашингтоне.

23 марта: Суэцкий канал заблокирован

Во вторник 23 марта контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале, одном из самых используемых морских путей в мире. Судно длиной 400 метров перекрыло движение на неделю.

9 апреля: смерть принца Филиппа

Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля в Виндзорском замке. Мужу королевы Елизаветы II было 99 лет.

24 апреля: введен один миллиард доз вакцины от коронавируса

После медленного старта, кампания по вакцинации против ковида ускорилась весной. 24 апреля был достигнут рубеж в один миллиард доз, введенных во всем мире. К середине декабря было введено уже 8,5 миллиарда доз, при этом наблюдалются большие различия по темпам вакцинации между богатыми и бедными странами.

В апреле в мире ускоряется вакцинация против коронавируса. Oded Balilty /AP

7 июля: убит президент Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз убит в ночь с 6 на 7 июля в своей резиденции. Впоследствии несколько наемников были арестованы, однако до сих пор остаются сомнения в том, кто заказал убийство. Это событие еще больше дестабилизировало обстановку в стране.

11 июля: Италия выигрывает Чемпионат Европы

Италия выигрывает футбольный турнир Евро (запланированный на 2020 год, но отложенный на год из-за пандемии). В финале на стадионе "Уэмбли" "Скуадра Адзурра" обыграла Англию по пенальти.

Италия выигрывает футбольный турнир Евро Michael Regan/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

23 июля: церемония открытия Олимпийских игр в Токио

Летние Олимпийские игры прошли в Токио с 23 июля по 8 августа. Игры, первоначально запланированные на 2020 год, были перенесены на 2021 год. Церемония открытия на олимпийском стадионе прошла без зрителей. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.

15 августа: талибы (вновь) приходят к власти в Афганистане

После ухода США из Афганистана Кабул захватили талибы, президент Ашраф Гани бежал. Западные страны начали эвакуацию своих граждан, тысячи афганцев попытались бежать от режима исламистов. Последние американские солдаты покинули Афганистан 30 августа. Армия США находилась в стране 20 лет.

Боевики "Талибана"* захватили власть в Афганистане. Zabi Karimi/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

8 сентября: открытие процесса по делу о терактах 13 ноября во Франции

Суд по делу о терактах 13 ноября 2015 года во французской столице открывается в Париже. На скамье обвиняемых 20 человек, включая Салаха Абдеслама, единственного выжившего нападавшего. Процесс должен продлиться 9 месяцев. В результате терактов 13 ноября погибли 130 человек и сотни получили ранения.

Изображение судебного процесса по делу о терактах 13 ноября. Noelle Herrenschmidt via AP

4 октября: француз Тома Песке стал командиром МКС

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке стал командиром Международной космической станциии (МКС). Он стал первым французом на этой должности. Что еще произошло в истории космонавтики в 2021? Смотрите видео в плеере.

5 октября: во Франции раскрыли факты сексуального насилия в католической церкви

Во Франции независимая Комиссия по сексуальным злоупотреблениям в церкви (Ciase) представила отчет о расследовании актов сексуального насилия над несовершеннолетними в католической церкви с 1950 года. Согласно отчету, жертвами преступлений стали 330 000 человек.

Жертвами насилия в католической церкви с 1950 года стали более 330 тысяч несовершеннолетних. Francois Mori/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

8 октября: Нобелевская премия мира присуждена двум журналистам

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и журналистка, возглавляющая филиппинское издание Rappler, Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Они получили награду за "мужественную борьбу за свободу слова".

1 ноября: 5 миллионов человек погибли от коронавируса

В начале ноября число жертв ковида достигло 5 миллионов человек во всем мире с начала пандемии. Это только официальные данные. ВОЗ утверждает, что реальная цифра может быть в два-три раза выше. К середине декабря, по данным американского Университета Джона Хопкинса, с 2020 года от ковида умерли 5,3 миллиона человек.

От ковида во всем мире умерли более 5 миллионов человек. Christoph Soeder/(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

13 ноября: закрытие COP26

Участники экологической конференции COP26 завершили работу, которая началась 31 октября в Шотландии. В результате было принято соглашение по климату Глазго, текст которого подтверждает намерение сторон принять меры для ограничения глобального потепления. ООН посчитал, что этого "компромиссного" соглашения недостаточно.

24 ноября: лодка с мигрантами затонула в Ла-Манше

27 мужчин, женщин и детей погибли, когда их лодка затонула у берегов Кале. Они пытались добраться до Англии на шлюпке. Это кораблекрушение - одно из самых смертоносных за последние годы в проливе Ла-Манш.

30 ноября: останки Жозефины Бейкер перезахоронили в Пантеоне

Звезда мюзик-холла, член французского движения Сопротивления, активный борец за гражданские права, Жозефина Бейкер была перезахоронена в Пантеоне спустя 46 лет после смерти. В своей речи президент Франции Эммануэль Макрон воздал должное целеустремленной женщине, которая хотела "доказать всему миру, что люди с разным цветом кожи, происхождением и религией могут жить в гармонии".

8 декабря: Ангела Меркель покидает пост канцлера Германии

После 16 лет пребывания во главе правительства Германии Ангела Меркель покидает свой пост. Ее сменил социал-демократ Олаф Шольц, победивший на выборах в законодательное собрание 26 сентября. Во время церемонии передачи полномочий она обратилась к своему преемнику с такими словами: "Работайте на благо нашей страны, это мое напутствие, и я желаю вам удачи". В 67 лет Ангела Меркель уходит из политики.

14 декабря: французская армия покидает Тимбукту

Французские военные, принимавшие участие в антитеррористической операции Barkhane, вернули лагерь в Тимбукту малийской армии.

Операция Barkhane длилась 9 лет. AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Франция начала Barkhane 1 августа 2014 года для борьбы с террористическими и экстремистскими группировками в пяти странах Сахело-сахарского региона - Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Уход страны из Тимбукту - часть процесса вывода французских войск из Сахеля на фоне споров о французском присутствии в регионе.

*"Талибан" признан в РФ террористической организацией