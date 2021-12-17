Омикрон шагает по планете

Швейцария объявила о планах ужесточить карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса, включая работу из дома и ограничения на посещение ресторанов и общественных мероприятий. С понедельника для этого потребуется предъявить свидетельство о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста.

Швейцарское правительство также заявило, что заказывает по 7 миллионов доз у Moderna, Pfizer и BioNTech на вторую половину следующего года, чтобы увеличить свои запасы до 34 миллионов доз.

Ирландия объявила комендантский час в 20:00 для мест приема гостей и 50% -ный лимит вместимости для мероприятий, чтобы замедлить распространение омикрон. Новые меры вступят в силу в воскресенье и будут действовать до 30 января. Объявляя об этих мерах, ирландские власти отметили, что ковид "набирает обороты по всей Европе". Распространение штамма омикрон ещё "в начальной стадии, но уже ясно, что речь идёт о гораздо более заразной разновидности.

В Дании после введения частичного лоукдауна парламент утвердил новые санитарные меры в общественных местах. Большинство из них вступят в силу с 8 часов утра в воскресенье. Они включают закрытие театров, кинотеатров, концертных залов, парков развлечений, музеев и галерей, а также ограничения для магазинов и ресторанов.

Магазины и рестораны площадью менее 2000 кв. м должны будут сократить число посетителей, а рестораны должны прекратить подавать еду и алкогольные напитки в 22:00 и закрываться в 23:00.

В четверг страна сообщила о 9 999 новых случаях заболевания, а в пятницу их число превысило 11 000.

"Требования к соблюдению дистанции должны быть вновь введены как в магазинах, так и в ресторанах, чтобы меньше людей собиралось в одном месте. И в то же время эпидемиологическая комиссия рекомендует, чтобы все датчане ограничили свои социальные контакты, в том числе и на Рождество, лишь семьёй и близкими знакомыми", - сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксон.

Министерство здравоохранения Германии предупредило о `` "массовой пятой волне'', не похожей на предыдущие. Глава ведомства Карл Лаутербах, по профессии эпидемиолог, сказал, что штамм омикрон приведет к "массовому заражению, и Германия должна подготовиться к этому вызову".

"Я предполагаю массовую пятую волну. Я нахожусь в тесном контакте с моими коллегами из Великобритании, как в политическом, так и в научном плане. Вчера мы ещё раз сверили часы. По словам коллег, то, что наблюдается на местах, превышает всё, что наблюдалось на всём протяжении пандемии. Мы должны подготовиться к вызову, с каким мы ещё не сталкивались в такой форме", - сказал Лаутербах.

По даным исследований Имперского колледжа Лондона, риск повторного заражения от штамма омирон более чем в 5 раз выше, чем у дельты, и нет никаких признаков того, что он будет мягче , чем предыдущий.

В пятницу Великобритания сообщила о более чем 93 045 новых случаях заболевания ковидом, побив рекорд суточного числа заражений третий день подряд. Также было зарегистрировано 111 новых смертей. Более 7 600 больных госпитализи рованы, 875 подключены к ИВЛ.