Суд присяжных готовится к вынесению вердикта по делу подруги Эпштейна

В Нью-Йорке суд присяжных приступил к обсуждениям по делу Гислейн Маквелл, обвиняемой в причастности к созданию преступной сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Вынесение вердикта по делу подруги миллиардера Джеффри Эпштйна ожидается в ближайшие дни.

В организации преступного сообщества ранее обвинили Эпштейна, он покончил с собой в тюрьме при подозрительных обстоятельствах.