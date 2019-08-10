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Обвиненный в торговле людьми финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой.

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Обвиненный в торговле людьми финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой.
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Миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой. Американские СМИ сообщают, что финансист повесился в ночь на субботу в манхеттонской тюрьме. Его тело обнаружили лишь утром.

Месяц назад 66-летнему Эпштейну предъявили обвинения в секс-торговле людьми. По данным следствия, его жертвами стали, в том числе, несовершеннолетние девушки, которым не было и 14 лет.

В середине июля его обнаружили в тюремной камере в бессознательном состоянии со следами удушения. Накануне ему было отказано в освобождении под залог.

В 2008 году финансисту удалось избежать наказания по схожим обвинениям. Тогда при помощи экс-прокурора Южного округа штата Флорида Алекса Акосты он заключил сделку со следствием и за склонение к проституции несовершеннолетних провел за решеткой всего около 13 месяцев. Причем он мог регулярно покидать тюрьму.

По новым обвинениям ему грозило до 45 лет лишения свободы.

В свое время, среди влиятельных друзей финансиста были нынешний президент США Дональд Трамп и экс-глава Белого дома Билл Клинтон.

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