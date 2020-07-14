Помощница Эпштейна не признала себя виновной

Гилейн Максвелл, бывшая помощница и подруга финансиста Джефри Эпштейна, не признала себя виновной в торговле несовершеннолетними и подстрекательстве к проституции на слушаниях во вторник в федеральном суде Манхеттена.

58-летней дочери британского медиамагната Роберта Максвелла и известной светской львице предъявлено несколько обвинений за период с 1994 по 1997 годы, по совокупности которых - в случае признания её виновной - Гилейн Максвелл грозит пожизненное заключение. В течение нескольких лет, по данным следствия, она вербовала для Эпштейна (обнаруженного мёртвым в камере предварительного заключения в июле 2019 года), несовершеннолетних девушек для занятий сексом.

Её защита, несмотря на тяжесть обвинений, поставила вопрос об освобождении Гилейн Максвелл под залог в 5 миллионов долларов. Но федеральный суд Манхеттена в ходатайстве отказал. Ранее прокурор Одри Стросс заявила, что опасается бегства обвиняемой от правосудия. Состоятельная, обладающая несколькими паспортами и имеющая разветвлённую сеть знакомых по всему миру, Максвелл была задержана в Нью-Гемпшире 2 июля после нескольких месяцев бегства.

Процесс по делу правой руки Джеффри Эпштейна состоится 12 июля 2021 года.