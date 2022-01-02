Лионель Месси и ещё три игрока ПСЖ заразились коронавирусом

Лионель Месси заразился коронавирусом.

Футбольный клуб ПСЖ опубликовал список игроков, сдавших положительный тест на COVID-19, кроме аргентинского форварда в нем значатся защитник Хуан Бернат, вратарь Серхио Рико и полузащитник Натан Битюмазаля.

Как сообщает пресс-служба парижского клуба, все заразившиеся отправлены на самоизоляцию и соблюдают требования действующего медицинского протокола.

Все игроки команды прошли тестирование после зимней паузы по прибытию в расположение клуба.

3 января ПСЖ в матче 1/16 финала Кубка Франции сыграет с клубом "Ванн".

После 19 туров клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков.

Присоединившийся к ПСЖ минувшим летом Месси провел за клуб 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.