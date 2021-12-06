Ошибка переводчика спасла жизнь афганской судьи

Ошибка ооновского переводчика спасла жизнь Муске и её семье. 21 сентября этого года, выступая на Генеральной ассамблее, президент Бразилии выразил готовность принять несколько сотен афганских беженцев - "женщин, девочек и ... судей".

И хотя позже выяснилось, что Жаир Болсонару сказал "подростков", а переводчик неправильно понял, эти слова послужили для Муски сигналом к действию. Вместе с семьей женщина села на первый автобус до Мазари-Шарифа, а оттуда им удалось подняться на борт самолёта, вылетающего в Грецию.

"Оставаться в Афганистане дальше было невозможно, - рассказала Муска (пожелавшая не раскрывать своё настоящее имя) в первом после прибытия в Бразилиа интервью. - Преступники, которых она и другие судьи приговорили к тюремному сроку, были освобождены движением "Талибан"* и угрожали ей расправой". Сразу после захвата талибами страны, Муска потеряла работу, е1 счета были заморожены, ей с семьёй пришлось скрываться.

Сегодня, надеется она, им удастся начать новую жизнь в Бразилии: они получили документы, им открыли банковский счёт, вся семья начала изучать португальский.

Всего латиноамериканская страна приютила 19 афганских судей и членов их семей.

* Внесено в список террористических организаций в РФ.