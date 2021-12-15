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Мир

Присужденная Алексею Навальному Сахаровская премия вручена его дочери

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 Pedro Sacadura
Дарья Навальная получила премию Сахарова за своего отца
Дарья Навальная получила премию Сахарова за своего отца   -   Авторское право  Julien Warnand/AP

На сессии Европарламента в Страсбурге состоялась церемония вручения премии имени Андрея Сахарова. Её лауреатом за этот год стал российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Он отбывает срок в исправительной колонии во Владимирской области, что его родные и соратники считают наказанием за его деятельность против правления президента Владимира Путина. Навальный был арестован в январе. О том, что происходило с тех пор, рассказала его дочь Дарья Навальная, получившая от имени политика награду "За свободу мысли":

«На самом деле всё это выглядит как кошмар для меня меня и моей семьи. Я езжу на разные конференции и саммиты, выступаю от имени отца, пока он в тюрьме. И я буду продолжать такие поездки, пока читаю статьи об ужасных условиях, в которых содержится мой папа. Но с этим мало что можно сделать. Так что я путешествую и говорю, а он по-прежнему находится в заключении ".

Депутаты указали, что Навальный приобрел "международную известность, организовывая демонстрации, баллотируясь на выборах и выступая за реформы против коррупции в России".

Узнав о своём награждении, сам политик сказал: "Я очень благодарен Европарламенту, что наша работа так высоко оценена". В интервью Euronews руководитель штаба Навального Леонид Волков добавил:

"Он отреагировал словами о том, что для него это не только честь – он почувствовал большую ответственность. Потому что, наверное, в первый раз борьба с коррупцией была признана борьбой за права человека, и это действительно так. Борьба против коррупции - это борьба за права человека ».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков так прокомментировал награждение Навального: "Никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям" Европарламента.

В прошлом году Сахаровская премия досталась лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской. На этой неделе её муж, Сергей Тихановский, который собирался баллотироваться в президенты, был приговорён гомельским судом к 18 годам колонии.

Журналист • Sandor Zsiros