В последнее время усиливалась напряженность на российско-украинской границе. Киев и Вашингтон бьют тревогу в связи с необычным, по их словам, наращиванием там Москвой своих войск.

Ранее в этом месяце министерство обороны Украины заявило, что около 90 тыс российских солдат размещены недалеко от границы и в контролируемых повстанцами районах на Востоке Украины. По данным министерства, подразделения 41-й российской армии остались в Ельне, городе в 260 км к северу от границы с Украиной.

«Мы видим значительное, большое российское военное наращивание. Мы видим необычную концентрацию войск. Мы знаем, что Россия была готова использовать эти типы своей военной мощи и раньше для проведения агрессивных действий против Украины », - заявил на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Такие комментарии последовали за предупреждением Соединённых Штатов Европейскому Союзу о том, что Москва может планировать вторжение в своего бывшего советского соседа.

Российские официальные лица отрицали, что планируют вторжение в Украину. Со своей стороны, они указали на многочисленные угрозы со стороны Украины и якобы провокационные действия американских военных кораблей в Чёрном море.

Россия поддержала восстание сепаратистов, вспыхнувшее вскоре после аннексии Крымского полуострова в 2014 году. В результате конфликта на Востоке Украины погибло более 14 тыс человек.

Весной этого года массированная переброска российских войск к границе встревожила Украину и Запад и привела к эскалации напряжённости.

Но войска, в конечном итоге, были отведены через несколько недель, когда президент США Джо Байден провел саммит со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Может ли новое наращивание военной мощи иметь иную природу и быть прелюдией к российскому вторжению?

Euronews попросил военных и внешнеполитических экспертов пролить свет на передвижения российских войск и их значение для Украины и ее западных союзников.

Что мы знаем о наращивании российских войск?

«О крупном развертывании войск мы обычно из спутниковых снимков, что, конечно, не самый точный способ узнать о таких вещах», - сказал Густав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

«Часто имеются только изображения с радаров. Мы распознаём перемещения военного характера по тому, что перевозимая техника полна железа и не даёт отражения, типичного для обычного грузовика. Но точно не известно, самоходная это гаубица или легкий танк, основной боевой танк или другая боевая бронированная машина », - продолжал эксперт.

«Что касается ситуации на Украине, то её окружили довольно значительные российские войска и без специального наращивания», - сказал Грессель Euronews.

«Тем не менее, мы наблюдали перемещения и развертывания по меньшей мере некоторых средств 41-й общевойсковой армии, которая была развернута в Западном военном округе весной этого года близ Ельни в Смоленской области.

«Мы знаем, что на воронежском полигоне Погоново проводится много учений, и мы заметили там отдельные подразделения Первой Гвардейской танковой армии», - продолжил эксперт по России.

«Мы видим, что некоторые элементы 58-й армии, которая базируется на Северном Кавказе, были перемещены в Крым, и мы видим переброску на полуостров техники и людей».

«Мы также видим большое движение военной авиации в Ростове-на-Дону - не штурмовиков, а прибывающих и отбывающих транспортных самолетов".

«Мы знаем, что Россия мобилизовала некоторое количество бойцов Национальной гвардии РФ, как местных, так и из других районов страны, и отправила их в Ростов-на-Дону».

Эксперт охарактеризовал Ростов-на-Дону как «центральный узел».

«То, что туда попадает, в конечном итоге проникает в Донбасс», - сказал он.

В своей недавней статье Грессель назвал частичную мобилизацию Росгвардии признаком того, что Кремль по меньшей мере рассматривает возможность вторжения в Украину.

«В добавок к оперативной разведке, показывающей, в основном, передвижение войск, есть то, что называется стратегической разведкой, - сказал Андрей Загороднюк, председатель правления аналитического Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины (2019-2020).

По его мнению, данные стратегической разведки, недавно предоставленные Соединёнными Штатами, указывают на то, что Россия готовит операцию вторжения.

Загороднюк отметил, что предупреждения Вашингтона почти совпали по времени с редким визитом в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса две недели назад.

«Это означает, что американцы получили информацию о решениях, принятых на стратегическом уровне в Москве, прежде всего, министром обороны Шойгу или президентом, и эта информация была передана Соединёнными Штатами всем ключевым союзникам и партнерам - в основном странам НАТО», - сказал Euronews бывший министр.

Но Кэтрин Куинн-Джадж, специалист по Украине в Международной кризисной группе, сказала Euronews, что она восприняла «с недоверием комментарии официальных лиц со всех сторон о масштабах военных приготовлений».

«Весной официальные лица Украины и ЕС привели несколько вводящих в заблуждение цифр о количестве российских войск у границ Украины, включая данные об отрядах вблизи линии фронта на Донбассе. Последние действительно находится на нынешней де-факто границе Украины и внутри её международно признанных рубежей. «Но эти вооружённые лица они находятся там "всё время", поэтому включать их в состав войск, которые Россия якобы собрала за последние недели, - это заблуждение», - сказала она Euronews.

«Знание этого заставляет меня более скептически относиться к комментариям, которые я получаю сегодня от украинских и европейских официальных лиц, - я также не считаю российские заявления достоверными», - добавила Куинн-Джадж.

Отличается ли последнее передвижение войск от весеннего?

Эксперты, опрошенные Euronews, заявили, что последнее наращивание вооруженных сил во многом отличалось от весеннего.

Одно из отличий, сказал Загороднюк Euronews, заключается в том, что Россия связала события прошлой весны с военными учениями. «Это, честно говоря, не так, потому что учения начались намного позже, но они дали нам хоть какое-то объяснение».

Российские парашютисты погружаются в самолёт для тренировочных прыжков в Таганроге 22 апреля. AP Photo

Кроме того, добавил он, «у нас не было стратегической разведки о российских приготовлениях к запланированному вторжению. Теперь она у нас есть. В этом разница и причина всеобщей тревоги», - отметил бывший чиновник.

«По сравнению с ситуацией в марте и апреле 2021 года, когда Россия в последний раз перебрасывала войска к украинской границе, теперь она, похоже, предпринимает гораздо меньше усилий, чтобы сделать нынешнюю перегруппировку видимой и демонстративной. Это может указывать на гораздо более серьёзные намерения, чем просто бряцание оружием», - отметил Грессель в своей статье.

Ещё одно отличие, сказал он Euronews, заключается в том, что "передвижения 41-й армии на этот раз больше касаются НАТО, чем Украины".

«Если посмотреть на карту, то путь через Смоленскую область - не самый близкий для ввода этой армии в Украину. И действительно, весной, когда говорили об угрозе только Украине, 41-я армия была переброшена дальше на юго-восток».

Грессель отметил, что это военное подразделение в настоящее время находится ближе к границе Беларуси, чем к границе Украины, и связал это с продолжающимся пограничным кризисом, в котором страны ЕС Польша и Литва противостоят Минску.

По его словам, присутствие там этих солдат служит тренировочной цели, а именно отработке «нападения на Польшу».

«Если бы Россия действительно начала войну с НАТО на Западе, задача 41-й армии заключалась бы в том, чтобы возглавить наступление из Беларуси в направлении Сувалкского коридора. Это польско-литовская приграничная зона, которая отделяет Беларусь от российского эксклава Калининград. Скорее всего, армия будет наступать вместе с 11-м армейским корпусом в Калининграде с целью сокрушить оборону Польши и Литвы », - пояснил эксперт в своей статье.

Чего пытается добиться Россия?

Грессель сказал Euronews, что передвижения российских войск совпадают с «определенной риторикой» из Москвы, включающей обвинения в адрес Украины в том, что "она вышла из Минских договорённостей» и «очень конкретные требования относительно того, какое законодательство Украине необходимо будет изменить, какие законы она должна принять, а какие нет, как она должна признать марионеточные республики Донбасса и т. д. »

«Это всё это даёт представление о том, что Россия действительно чего-то хочет и подкрепляет свои требования военной мощью», - сказал он Euronews.

Москва, сказал Грессель, хочет, чтобы Минские договоренности выполнялись на её условиях.

В сделке 2015 года, заключенной при посредничестве Франции и Германии для урегулирования конфликта на Востоке Украины, было предусмотрено, что Украина восстановит полный контроль над своей границей с Россией на территориях, контролируемых повстанцами, только после выборов местных лидеров и законодательных органов.

Киев недавно представил планы по принятию закона о переходной администрации, обещая наделение новых властей полномочиями после выборов в соответствии с украинским законодательством.

«Москве не нравится содержание законопроекта, потому что оно на деле не позволяет ей сохранить республики, созданные ею на Востоке Украины», - написал Грессель.

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров обнародовал переписку со своими французскими и немецкими коллегами о переговорах в «нормандском формате». Эта группа была организована Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, публикация писем была направлена ​​на опровержение заявлений Запада о том, что Москва отказалась сотрудничать в проведении встречи в нормандском формате.

«Утечка таких писем является серьёзным нарушением доверия и протокола. Это указывает на то, что Кремль отказался от Нормандии/Минска и не будет продолжать переговоры. С другой стороны, Россия таким образом напомнила о своих требованиях, что она делает очень настойчиво в последнее время», - сказал Грессель Euronews.

Загороднюк сказал, что по российскому телевидению «усилилась пропаганда против Украины», и русские «изображают себя субъектами украинской агрессии, а это явно не так».

«Людей готовят к тому, что России якобы нужно защищаться», - сказал Загороднюк.

В четверг Путин обвинил Запад в «эскалации конфликта на Украине».

Президент РФ Владимир Путин на совещании в Ново-Огарёво 17 ноября AP Photo

«(Наши) западные партнёры нагнетают ситуацию, поставляя Киеву смертоносное современное оружие и проводя провокационные военные манёвры в Чёрном море», - сказал Путин в своем выступлении в министерстве иностранных дел. Он заявил, что западные бомбардировщики летают «в 20 км от нашей границы».

На вопрос о том, планирует ли Россия вторжение в Украину, заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский ответил на прошлой неделе, что «никогда не планировала и не будет никогда этого делать, если нас не спровоцирует Украина или кто-то ещё».

В последние месяцы Путин усилил своё неприятие независимости Украины. В обширном эссе, опубликованном Кремлем в июле, утверждается, что украинцы и русские - «один народ» и «истинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией».

Насколько всё это может обостриться?

«Тот факт, что они готовятся [к вторжению], не означает, что они его начнут», - сказал Загороднюк.

«Принятие решения о подготовке - это стратегический военный шаг. Но начало операции такого масштаба - политическое решение. И это должно быть очень, очень хорошо просчитанное решение, потому что риски для России огромны», - сказал Euronews бывший украинский министр.

Поскольку Москва хорошо осведомлена о рисках, целью может быть повышение ставок на переговорах, сказал он, "путем демонстрации того, что у неё достаточно сил для дестабилизации ситуации".

Загороднюк сказал, что женевский саммит с президентом Байденом, «который был преподан как встреча лидеров двух сверхдержав», был примером того, как русские использовали предыдущее наращивание военной мощи «для того, чтобы занять свое место за столом переговоров на уровне, который они считают подходящим для себя".

По словам Гресселя, полноценная эскалация - не самый вероятный результат недавних перемещений войск.

«Ограниченная эскалация, направленная на дестабилизацию Украины, но не на её завоевание, кажется весьма вероятной. Это будет сигналом Киеву: « Вы не можете прятаться за своей армией, вы не можете прятаться за Францией и Германией - либо делайте, что мы говорим, либо будет война », - сказал Грессель Euronews.

Каковы варианты ответа Украины и ее союзников по НАТО?

«Что Запад может сделать и уже делает, так это посылать России политические сигналы. Он даёт понять, что не потерпят этого, что он очень внимательно следит за ситуацией и готов помочь защитить Украину», - сказал Загороднюк.

«Нужна сильная реакция Запада», чтобы предотвратить эскалацию конфликта, - сказал Грессель Euronews.

Частично этот ответ может быть на военном фронте, сказал Грессель, «в основном сигнализируя русским: «Вы можете пойти на эскалацию, но это может иметь для вас тяжёлые последствия. Если вы нападёте на Восточную Украину всё дальше и глубже, мы можем послать десантников. А пока мы можем привести их в боевую готовность ».

США уже отправили корабли в Чёрное море в рамках взаимодействия НАТО с Украиной. В последние недели Вашингтон поставил военное оборудование из объявленного в сентябре пакета на 60 млн долларов (53 млн евро).

И Загороднюк, и Грессель также ссылались на неподтвержденные сообщения СМИ о том, что Великобритания якобы готова направить в Украину спецназ.

«В последнем раунде эскалации американцы направили в Польшу самолет, способный нести ядерное оружие, чтобы продемонстрировать жёсткость НАТО и наличие подобных средств вблизи места событий», - сказал Euronews эксперт.

«Это также был очень мощный сигнал, поскольку русские сразу же его заметили и отреагировали на него», - сказал он.

По словам Гресселя, встреча на высшем уровне с Путиным, аналогичная его женевской встрече с Байденом в начале этого года, может стать ещё им вариантом, который даст российскому лидеру "спасительный выход".

"Однако трудность для западных правительств, включая США, к сожалению, заключается в том, что, когда они встречаются с русскими, они подставляют себя под огромное давление для достижения результата. Подобный саммит ублажает эго Путина и даёт ему возможность спасти лицо. Он может продать это российской публике и своим друзьям как то, что он вовсе не потерпел поражения и его не остановили - даже если на самом деле, так произошло. Но это не даст никаких результатов", - уточнил эксперт.

Какова ситуация на местах?

Куинн-Джадж разговаривала с с Euronews, когда находилась в Луганской области, в самой восточной части Украины.

«Там не было ощущения угрозы - всё было очень тихо», - написала она нам в электронном письме.

«Один из людей, с которыми я разговаривала, живет на западной стороне Донецка, недалеко от одного из самых опасных участков фронта. Он сказал, что соглашение о прекращении огня от июля 2020 года принесло облегчение, но в последние несколько месяцев «там идёт постоянная стрельба».

«Мои собеседники были больше озабочены повседневной нищетой, изоляцией и боевыми действиями низкого уровня, чем какой-то новой угрозой эскалации/вторжения», - сказал Куинн-Джадж.