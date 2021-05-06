Женское искусство в Бильбао

Размышления о гендере в обществе, о существовании женского взгляда на мир, об ускользаующем времени, о религии и смерти: погрузиться в мир творчества, которым занимаются женщины, приглашает музей изобразительных искусств в испанском городе Бильбао.

Выставка Womanology ("Женоведение") берет свое название от картины британской художница Линет Иядом-Боакье, которая изображает людей на грани реального и вымышленного.

"Выставка, которую мы здесь представляем — это частная коллекция, принадлежащая Хосе Рамону Прието. В этой коллекции собраны исключительно работы женщин. всего около 47 работ. Эти работы созданы 35 женщинами с международным именем, со всего мира", — говорит куратор выставки Лурдес Фернандес.

Самый старый экспонат на выставке — фотография авторства сербской художницы Марины Абрамович 1983 года. Большинство работ датированы 21-м веком. Хосе Рамон Прието решил сконцентрироваться на современном искусстве, которое создают женщины и хранит коллекцию в своей квартире в Бильбао.

"Хосе Рамон собирал коллекцию в течении 20 лет, ездил музеям, ярмаркам, биеннале, галереям, таким образом родилась эта коллекция".

Попарт, концептуализм, минимализм, геометрические абстракции и многие другие жанры представлены в этой уникальной коллекции. Выставка в Бильбао продлится до 5 сентября.