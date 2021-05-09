Иберийское искусство и кубизм

В испанском городе Сантандер в Центре Ботин проходит выставка Пабло Пикассо - от периода кубизма до последних работ мастера. В галерее представлены более 200 полотен, в которых прослеживается влияние иберийского искусства на творчество художника. Экспозиция организована в сотрудничестве с Музеем Пикассо в Париже.

Сесиль Годфруа, куратор выставки: "Это происходит впервые, когда мы изучаем столь долгий период творчества Пикассо, его связь с корнями испанскими и, прежде всего, андалузскими".

Что бы продемонстрировать разнообразие иберийского искусства, вдохновлявшего Пикассо, в Центре Ботин сособраны культурные артефакты.

Роберто Онтаньон Перед, куратор выставки: "Иберийское искусство, с которым Пикассо ознакомился в Лувре, оказало огромное влияние как на личность самого художника, так и на его работы, и способствовало переходу Пикассо к кубизму. Примечательно, что искусство, которому более 2000 лет, стало фундаментом художественного авангарда двадцатого века".

Посетители выставки смогут ознакомиться с каменными скульптурами, предметами из бронзы и расписной керамикой - множеством древних творений, которые отсылают к творчеству Пикассо. Выставка Пикассо в Сантандере продлится до 12 сентября.