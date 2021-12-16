Трудовые договоры с курьерами: плюсы и минусы

Курьеры являются неотъемлемой частью служб доставки. Многие из них борются за улучшение условий труда.

В интересах около 4 миллионов европейских доставщиков, комиссия ЕС планирует принять закон обязывающий цифровые платформы заключать с курьерами трудовые договоры.

В Испании аналогичный указ вступил в силу в прошлом году. Благодаря новому закону многие доставщики перешли на постоянную работу. Среди них Фернандо Гарсия - представитель ассоциации "курьеры за права" который очень доволен изменениями условий его контракта.

— У меня есть ежемесячная зарплата, я зарабатываю больше, у меня 40-часовая еженедельная смена. У меня есть социальная защита. Теперь я живу лучше. Проблема в том, что есть много коллег, которые все еще работают не по найму.

Однако закон пока не оправдал возлагаемых на него надежд.

Хайме Веласкес, euronews:

— Более того так называемый "указ о курьерах" даже нанес ущерб доставщикам в Испании. Из-за растущих операционных расходов, британская компания Deliveroo прекратила свою деятельность в стране.

Другие платформы пытаются адаптироваться, однако новые сотрудники составляют лишь 10-20% от прежнего штата. Часть курьеров теперь работает через агентства временной занятости или у сторонних подрядчиков. В то время, многие доставщики желают работать фрилансерами.

Густаво Гавирия, курьер, представитель Объединенной ассоциации доставщиков

— Этот закон просто открывает двери для нестабильности работы и контрактов на полный рабочий день, которые не улучшают условия ни для штатных сотрудников, ни для фрилансеров".

Регулирование стало тяжелым ударом для большинства платформ, потому что сейчас, чтобы завоевать рынок и стать ведущими игроками в бизнесе они тратят миллионы.

— Многим компаниям не удастся вынести эти потрясения, так что давайте посмотрим, какие платформы смогут выжить и оказаться на плаву после этого периода разрушения. Педро Морено де лос Риос, профессор цифровой экономики университета IE

В совместном заявлении Европейская коалиция платформ по оказанию услуг доставки заявила, что испанский опыт показал негативные стороны принятого закона как для курьеров, так и ресторанов, и клиентов. Однако сектор доставки на дом продолжает развиваться. Недавно на испанский рынок вышли четыре новые компании на этот раз они вынуждены нанимать в штат весь свой персонал.