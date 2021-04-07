Цифровые платформы: нужно ли защищать права курьеров, фрилансеров и таксистов?

Если вы когда-нибудь заказывали доставку еды поздно вечером или вызывали сантехника – то вы, скорее всего, задействовали платформенную экономику.

Это одно из самых важных преобразований на рынке труда. И прямо сейчас в Европе ведутся большие споры от условиях занятости.

Фанни Горе познакомит нас с курьерами в Барселоне с разными взглядами на новый испанский закон, классифицирующий их как сотрудников.

Что такое работа с цифровыми платформами?

Работа на цифровых платформах, также известная как "гиг-экономика", за последнее десятилетие выросла в пять раз.

Как это устроено: цифровая платформа связывает поставщиков услуг с клиентами.

Это могут быть локальные приложения – предлагающие заказы на доставку еды, такси и вызов сантехника – или веб-платформы, распределяющие услуги перевода или графического дизайна.

Такие платформы создают новые рабочие места.

Но здесь есть проблемы – такие как обеспечение хороших условий труда и справедливого распределения заказов на основе алгоритмов.

Евросоюз запустил общественные слушания по правам работников платформ с участием профсоюзов и организаций работодателей.

Если они не смогут прийти к согласию, Еврокомиссия разработает закон к концу 2021 года.

Цифровые платформы: что о них думают работники?

Правительства не вполне понимают, как регулировать работу этой новой модели платформ. Испания – первая в ЕС - приняла закон, классифицирующий курьеров как сотрудников под социальной защитой. Фанни Горе встретилась в Барселоне с работниками сервиса доставки еды, чтобы узнать их мнение.

Двое молодых курьеров знают улицы Барселоны как свои пять пальцев: один на скутере, другой на велосипеде, они доставляют продукты или посылки. Оба - самозанятые работники, но в ближайшие месяцы их положение изменится.

Новый закон классифицирует всех зарегистрированных на платформах курьеров как сотрудников. Им предоставят право на пособие по безработице, отпуск или больничный.

Для молодого карьера из Южной Америки, который пожелал сохранить анонимность, это станет облегчением.

Правительство предлагает этим компаниям предоставить нам минимальную заработную плату, больничный, страховку и транспорт, чтобы мы могли нормально работать. Ведь мы трудимся до 12 часов в день, иногда получая меньше минимальной заработной платы курьер из Южной Америки

Этому курьеру оплачивают доставку в соответствии с ценами, установленными платформой. Он не может позволить себе мотоцикл, и пользуется велосипедом, что, по его словам, большой недостаток.

Я никогда не зарабатывал 1000 евро в месяц. Нужно работать много часов, и на велосипеде это делать физически тяжело. Если вы не подключаетесь к платформе, делаете что-то не так, отменяете много заказов, они просто аннулируют вашу учетную запись курьер из Южной Америки

Минимальная заработная плата, страхование от несчастных случаев на работе или подсчет отказов - вот на что с новым законом надеются такие курьеры.

В Испании уже есть платформы доставки, использующие новую модель оплаты труда. Но Хорди, который работает от 40 до 50 часов в неделю, предпочитает оставаться независимым:

Глядя на условия работы в компаниях-конкурентах, я думаю, у меня будет контракт на 15 или 20 часов, что очень пагубно скажется на моей сегодняшней независимости, а также на моем доходе, который резко упадет Хорди Матео независимый курьер

Работая для нескольких платформ, он доволен тем, что зарабатывает больше минимальной заработной платы в Испании, которая составляет около 1100 евро брутто в месяц. Но он также хочет устанавливать свои собственные тарифы.

Большинство самозанятых хочет улучшения социальной защиты, но мы не хотим заключать контракт. Наш опыт подсказывает, что это навредит нам, а не защитит нас – как уверят нас правительство Хорди Матео независимый курьер

Эта сложная ситуация касается большого количества пользователей цифровых платформ, ищущих клиентов в таких секторах, как транспорт, домашние и онлайн-услуги.

Лаура - графический дизайнер. Потеряв работу из-за COVID-кризиса, теперь она ищет клиентов напрямую через платформу.

Ты регистрируешься на платформе, создаешь учетную запись, указываешь свои тарифы, часы работы и доступность. Для меня это к лучшему: так я могу сама выбрать удобное для меня время для работы и проекты, которые мне нравятся. Я считаю, что подобные платформы помогают нам открыться рынку труда Лаура Карденас Корралес графический дизайнер

Цифровые платформы: регулировать или нет?

В то время как некоторых из этих работников привлекает дополнительная социальная защита, другим – нужна модель гибкого рабочего дня. По данным Международной организации труда, цифровые платформы в Европе приносят в год чуть менее 4 миллиардов евро.

Но как обеспечить соблюдение трудового законодательства и качество создаваемых рабочих мест? Еврокомиссия начала консультации по улучшению защиты работников на цифровых платформах.

В Брюсселе европейский гендиректор по вопросам занятости Йуст Корте объясняет:

— Этот многообещающий сектор имеет множество положительных аспектов, таких как лучший баланс между работой и личной жизнью, большая гибкость, доступ к рынку труда для людей, находящихся в очень трудной ситуации, но требуется устойчивая модель для таких платформ. В противном случае мы придем к разным решениям в разных странах-членах, что негативно скажется на едином рынке.

Принцип кнута и пряника

Теперь мы поговорим с Умой Рани, старшим экономистом Международной организации труда - агентства ООН, которое устанавливает международные трудовые стандарты.

Вы приветствуете консультации, организованные Еврокомиссией?

— Мы должны помнить, что цифровые платформы работают через границы, поэтому законодательная база ЕС, которая появится к концу этого года, хороший шаг вперед к улучшению жизни и условий труда работников и платформ.

Один курьер в нашем репортаже пожаловался на то, что алгоритмы наказывают его, если он отказывается от работы. Вы часто с этим сталкивались?

— Это опыт многих "цифровых" сотрудников. Платформы используют алгоритмы для распределения работы и оплаты труда, а также для мониторинга всего процесса. Если вы начинаете отказываться от работы, не можете поддерживать скорость, то алгоритм вас наказывает.

Но мы поняли, что не все курьеры хотят быть сотрудниками - многим из них нравится гибкость рабочего графика.

— Я предполагаю, что причина, по которой этот конкретный курьер хочет работать очень много часов, кроется в геймификации, которая присутствует на этих платформах. Они получают много бонусов и поощрений. Затем с течением времени происходит то, что объем выполняемой работы снижается, зарплата, которую вы получаете, падает, и вот тут-то и приходит разочарование.

Но во многих отраслях люди предпочитают быть самозанятыми. В чем проблема с работой на платформах?

— Проблема возникает, когда самозанятость превращается в замаскированную самозанятость, когда вы наемный работник, но вас просят стать самозанятым, и вы не получаете никаких льгот. Нет никаких правил. Получается, они сами эти правила устанавливают и решают, каков статус работника, каков тариф доставки или задания. И это становится очень проблематичным.