Курьеры: сотрудники или предприниматели?

Курьеры, доставляющие на дом продукты, готовую еду и товары, будут отныне считатся в Испании не свободными препринимателями , а сотрудниками нанимающих их компаний, пользуясь всеми вытекающими из этого статуса льготами и механизмами защиты.

Об этом объявила в четверг министер труда Испании Иоланда Диас, отметив, что иберийское королевство стало первой страной ЕС, узаконившей в трудовом кодексе положение курьеров, число которых во время пандемии стремительно возросло. Соответствующее соглашение было заключено между испанским правительством, профсоюзами и работодателями. Это решение, вероятно, окажет большое влияние на гиг-экономику, в основе которой лежит труд внештатных раотников.

Такого законодательства действительно в настоящее время нет ни в одной европейской стране. Доставщики считаются самозанятыми в Италии, Великобритании и Франции, где JustEat недавно объявил о найме 4500 курьеров по постоянным контрактам.

В 2016 году парламент Бельгии принял закон, вступивший в силу в марте 2017 года, о платформах для сотрудничества. Он устанавливает 10% налога на доход, полученный от этой работы. Но, по мнению профсоюзов, закон не определяет статус работника и социальное страхование через его работодателя.

Вопрос курьеров интернет-платформ, которые на велосипедах и мотоциклах обеспечивают доставку в рекордные сроки, встал в последнее время особенно остро. Ранее Верховный суд Великобритании вынес решение против компании Uber Eat, постановив, что водителей-курьеров следует относить к категории сотрудников, а не независимых подрядчиков (в Uber настаивали на том, что выступают лишь посредниками). Суд указал, что именно компания определяет размер оплаты водителей и определяет их рейтинг.

Курьеры Uber теперь могут рассчитывать на минимальную зарплату, оплачиваемый отпуск, страховые и прочие отчисления.