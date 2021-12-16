Как будет действовать режим QR-кодов в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Код может быть свидетельством получения прививки от ковида, перенесенной болезни или медотвода. Его надо будет предъявлять с документом, удостоверяющим личность.

Без QR-кода россияне не смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, кафе, рестораны, торговые точки. Эта мера не затронет аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

В кабмине отмечают, что "решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти". В случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Как будет действовать закон?

Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Во время транзитного периода до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Законопроект предусматривает особый порядок допуска в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц в целях защиты информации, доступ к которой ограничен. Эти категории граждан смогут предъявлять особый документ, подтверждающий их вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке. Форму такого документа и порядок его выдачи должно определить Минобороны РФ или федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Иностранным гражданам по-прежнему необходимо будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, в случае окончательного принятия законопроекта для них ничего не изменится, объяснила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также подчеркнула, что россияне, которые переболели ковидом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить соответствующий сертификат, при этом уровень антител не будет иметь значения.

По ее словам, сертификаты после теста на антитела смогут получить и те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса или вакцинировались "Спутником V" за рубежом. В скором времени в ковидном сертификате появятся данные о временном или постоянном медицинском отводе от вакцинации (наряду с информацией о сделанной прививке или перенесенной болезни).

Вместе с законопроектом об использовании ковид-сертификатов в общественных местах правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму и проект об использовании QR-кодов на транспорте. Документ был снят с рассмотрения после того, как против него высказался президент Владимир Путин. "Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", - сказал он.

Документ вызвал общественную дискуссию

Путин высказался против ограничений на транспорте до Нового года. AP Photo

Законопроект сразу после его внесения в Госдуму вызвал широкий общественный резонанс. Против QR-кодов высказались некоторые общественные и политические деятели, публикации на эту тему в социальных сетях собрали десятки тысяч негативных комментариев.

Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сказал, что инициатива кабмина является рамочной, ее предстоит проработать в том числе с регионами, власти постараются не допустить "никаких опрометчивых решений".

Как сообщал ранее председатель комитета Василий Пискарев, Госдума не успеет принять закон до конца года: регламент предусматривает, что законопроект перед вторым чтением уйдет в рассылку на месяц для сбора предложений и поправок. "Мы не гоним, не торопимся", - подчеркнул депутат.

Как отметил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, при работе над законопроектом депутатам и кабмину необходимо обеспечить его широкое обсуждение с гражданами РФ. "Нам важно, чтобы правительство вело полноценный диалог с парламентом. Депутаты будут тогда практически еженедельно, встречаясь с избирателями, докладывать о работе, отчитываться, это будет правильно, особенно в этой ситуации, когда люди болеют, из жизни уходят", - подчеркнул он.

Когда и где начали вводить QR-коды?

Коды будут использовать во всех общественных местах. AP Photo

Впервые требования по предъявлению QR-кода о вакцинации для посещения ресторанов были введены в Москве и Подмосковье и действовали с 28 июня по 19 июля 2021 года. Без кодов можно было посещать летние веранды. В тот же период столичные театры начали вводить требования по предъявлению QR-кодов для доступа на спектакли. В то же время QR-коды начали требовать в различных регионах России для доступа на крупные форумы, конференции, концерты.

Тема QR-кодов для вакцинированных вновь стала актуальной в связи с ростом заболеваемости осенью. В сентябре в Удмуртии заполняемость заведений общепита была ограничена до 50%. Рестораны и кафе освобождались от соблюдения этого требования при условии предъявления посетителями сертификатов о вакцинации. К середине октября более 30 регионов ввели подобные требования. Предъявления QR-кода могли потребовать и в других общественных местах: музеях, торговые центрах, тренажерных залах, отелях.

9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что QR-коды для пользования теми или иными услугами введены в 77 субъектах Федерации. В некоторых регионах эта мера была отложена, чтобы люди успели привиться. Например, власти Санкт-Петербурга, первоначально предполагали ввести доступ только по QR-кодам на объекты общепита с 1 декабря, а в большинство объектов розничной торговли - с 15 декабря. Впоследствии даты вступления в силу этих требований были перенесены на более поздний срок.

Наибольший резонанс получило введение QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане. Там они стали обязательными с 22 ноября, что привело к столпотворениям на входах в метро и многочисленным конфликтам пассажиров с кондукторами в наземном транспорте. Все эти меры принимались руководством субъектов федерации на основании чрезвычайных полномочий. Рамочных федеральных документов, регулирующих введение QR-кодов, до ноября 2021 года не существовало.

Ситуация с ковидом в России

Снижение заболеваемости ковидом в России остается нестабильным, а число выявляемых случаев заражения - высоким, сказала Голикова. По ее словам, влияние на это оказывает и распространение нового штамма омикрон. По оценкам экспертов, один инфицированный им может заразить в среднем трех и более человек.

Разработчики российских вакцин планируют предоставить результаты исследований эффективности против нового варианта в ближайшие недели. При этом уровень коллективного иммунитета в России, по словам Голиковой, достиг 56,1%. Хотя бы одним компонентом привились 75,8 млн человек, завершили вакцинацию 69,4 млн.