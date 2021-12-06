Российские антиваксеры: за Путина, но против прививки

Несмотря на активную кампанию по популяризации вакцинации со стороны государства, значительная часть населения России по-прежнему не верит в эффективность вакцины «Спутник V» и настороженно относится к призывам вакцинироваться. По данным российских СМИ, в Кремле даже опасаются, что ситуация может грозить обрушением рейтингов президента Владимира Путина.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах по всей стране. Если документы примут, QR-коды будут действовать до июня 2022 года. В кабинете министров назвали эту инициативу экстренной мерой на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. Так, смертность в октябре оказалась максимальной за всё время пандемии: по данным Росстата, коронавирус стал основной или предположительно основной причиной смерти 68,7 тысяч человек.

Предложение правительства о введении QR-кодов вызвало возмущение значительной части россиян, выступающих против обязательной вакцинации. Недовольство хорошо заметно прежде всего в соцсетях. Например, пост о внесении законопроектов в инстаграме Госдумы собрал десятки тысяч негативных комментариев, а публикация спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина на эту тему стала самым популярным постом за всю историю телеграма, и на данный момент насчитывает более 720 тысяч комментариев.

Кроме того, пользователи соцсетей начали записывать обращения к президенту Владимиру Путину под хэштегом #Путинуслышьнас (больше 3,3 тысяч публикаций в инстаграме). Противники вакцинации называют законопроекты о QR-кодах «античеловеческими» и выступают «против разделения людей по иммунному статусу» — по их словам, речь идет о «фашизме» и «сегрегации».

Протесты перешли и в оффлайн: в разных городах страны прошли пикеты с требованием отказаться от принятия спорных инициатив. Демонстранты выходили на акции с плакатами «Долой QR-коды», «Страна Россия не концлагерь», «Долой принудительную вакцинацию».

О популярности антиваксерских настроений косвенно свидетельствуют и данные статистики, согласно которым прививку сделали лишь около 40% населения страны. По этому показателю Россия находится на 91-м месте в мире — позади не только большинства европейских стран, но и таких государств, как Тунис, Казахстан и Гондурас.

Опасность для Кремля

Офисные работники смотрят "Прямую линию" Владимира Путина. Musa Sadulayev/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

По данным «Медузы» (признано иностранным агентом в России), ситуацией всерьез обеспокоены в администрации президента. Главные опасения, по мнению анонимных источников издания, связаны с перспективой еще большего падения рейтинга Владимира Путина в случае запуска агрессивной кампании по продвижению вакцинации.

Опрос, проведенный социологами «Левада-центра» (признан иностранным агентом в России) показал, что в ноябре 63% респондентов заявили о том, что одобряют деятельность Путина. В октябре такую позицию разделяли 67% опрошенных. В то же время доля тех, кто не одобряет деятельность президента, выросла с 33% до 35%.

Как рассказал Euronews политолог Алексей Макаркин, ситуация может быть связана с тем, что на фоне перспективы обязательного введения QR-кодов российские власти столкнулись с противодействием своих же сторонников. В их числе есть приверженцы совершенно разных взглядов, в том числе представители левых политических сил, монархисты и люди, связанные с РПЦ. Политолог считает утрату их лояльности одной из главных проблем, которые сейчас стоят перед Кремлем.

По его словам, если демократическую оппозицию власти уже давно считают «агентами Запада», то вопрос о том, как поступить со своими идейными сторонниками, которые отказываются поддерживать вакцинацию, остается открытым. «Власть здесь как бы остановилась. Она пытается понять, что делать. Может быть, как-то их дифференцировать. Может, кого-то просто уговорить, кому-то пригрозить, кому-то — пойти навстречу. Это совершенно новый вопрос», — заключил Макаркин.

Один из ярких примеров таких людей — актриса и телеведущая Мария Шукшина, которая ранее не раз высказывалась о необходимости противостоять Западу и о том, что власти США хотят «силовыми методами загнать Россию в угол и поставить на колени». В последнее время она превратилась в одну из самых заметных фигур антиваксерского движения с огромной аудиторией. В своих аккаунтах в соцсетях (больше 560 тысяч подписчиков и около 230 тысяч — в телеграме) Шукшина постоянно рассказывает о вреде прививок от COVID-19 и заговоре «фармацевтического лобби», а также критикует российских чиновников, продвигающих вакцинацию.

Ещё одна влиятельная активистка, которая борется против введения QR-кодов — лидер движения «Иммунный ответ» Александра Машкова-Благих. В 2020 году она стала ведущей программы «Оставьте нас в покое» на ультраконсервативном телеканале «Царьград». Активистка выступала против абортов и однополых браков, поддерживала поправки в Конституцию (хотя была не согласна с некоторыми формулировками).

По ее инициативе был организован целый ряд флэшмобов. Например, перед очередной «Прямой линией» с Владимиром Путиным 30 июня Машкова-Благих призывала подписчиков направлять президенту вопросы о вакцинации и выкладывать их в соцсетях. Незадолго до этого она собрала сторонников на акцию против обязательной вакцинации возле общественной приёмной «Единой России» в Москве.

На инстаграм «Иммунного ответа» подписаны почти 350 тысяч пользователей. Личную страницу Машковой-Благих в соцсети уже заблокировали, но у нее есть канал в телеграме («Оставьте нас в покое»), на который подписаны 65 тысяч пользователей.

Тщетные попытки наладить диалог

Телеграм считается основным оплотом активаксеров в интернете. Администрация мессенджера не блокирует спорный контент, и в результате там появилась широкая сеть чатов и групп, в которых обсуждают негативные последствия вакцинации. Участники этих сообществ называют вакцину «жижей», «коктейлем» или «шмурдяком», привитым дают оскорбительные прозвища, а принудительную вакцинацию сравнивают с Холокостом.

Власти и врачи пытаются противостоять общественному мнению. Одной из самых обсуждаемых инициатив ноября стало предложение известным антиваксерам посетить «красные зоны» больниц, где лежат больные COVID-19, а также реанимации и морги.

Письмо, авторами которого стали главврачи крупных «ковидных» больниц России, было направлено 12 общественным деятелям, политикам и знаменитостям. Среди последних оказались Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера. К антиваксерам причислили лидеров КПРФ и «Справедливой России» Геннадия Зюганова и Сергея Миронова, а также вице-спикера Госдумы от «Единой России» Петра Толстого.

Часть людей из списка поспешили заверить, что не являются противниками прививок, а лишь выступают против обязательной вакцинации. В итоге на экскурсию в Филатовскую больницу в Москве пришли блогеры-антиваксеры, которых не было в первоначальном списке. Большинство из них отказались надевать средства защиты. Главврач больницы констатировал, что диалога с посетителями наладить не удалось.

Корни проблемы

В России растет число заразившихся COVID-19. Dmitri Lovetsky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Одной из главных причин, по которым население не хочет вакцинироваться — недоверие к власти, однако, некоторые эксперты считают, что корни проблемы могут быть глубже. «В российском информационном пространстве ключевое место занимает иррациональная сфера. Она включает в себя довольно разные вещи, но все они стимулируют недоверие к современной науке, например, к результатам работы ученых, к рациональному знанию и так далее», — считает Алексей Макаркин.

«Этот иррационализм присутствует в разных формах. Если брать политическую форму, то это очень активное продвижение конспирологии в публичном пространстве. Все эти Ротшильды и Рокфеллеры, которые борются за власть, мировое правительство. Почти все клише, в первую очередь американской конспирологии, творчески переработанные и адаптированные, активно присутствуют в России», — рассказал политолог.

Всевозможные теории заговора действительно играют заметную роль в антиваксерской повестке. К примеру, в сообществах противников вакцин часто встречаются утверждения о том, что в состав препаратов входят тяжелые металлы или другие опасные компоненты, а прививочную кампанию проводят для сокращения численности Земли. Ещё в мае 2020 года режиссер Никита Михалков заявлял, что миллиардер Билл Гейтс под видом вакцин от коронавируса собирается вживить людям наночипы для контроля над человечеством. Спустя год Михалков все же сделал прививку.

По оценке Макаркина, в 1990-е популяризация различных конспирологических теорий была реакцией на травму, связанную с распадом СССР. «Сейчас это уже стало частью официальной пропаганды. Поэтому, когда возникла необходимость продвигать вакцинирование, то выяснилось, что это пространство конспирологии и теорий заговора очень способствует массовым антиваксерским настроениям», — отметил политолог. По его словам, в том числе речь идет о версии о «предательских элитах», которые обманывают Владимира Путина. Отсюда проистекает популярность разного рода петиций и воззваний, адресованных лично президенту — таким образом противники вакцинации и QR-кодов рассчитывают достучаться до главы государства.

Самые разные политические силы в России, включая парламентскую оппозицию, теперь вынуждены действовать с учетом антиваксерских настроений. Так, недавно попавшая в парламент партия «Новые люди» неоднократно заявляла о том, что вакцинация должна быть добровольной. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отказывается делать прививку, утверждая, что у него и так хороший иммунитет. Представители КПРФ и «Справедливой России» также утверждали, что каждый гражданин должен сам принимать решение о том, нужна ли ему вакцинация. Политолог Алексей Макаркин считает подобные высказывания «сигналами навстречу» электорату, который выступает против прививок.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напротив, активно выступает за вакцинацию (и даже предлагал ввести уголовное наказание для антипрививочников). «Я думаю, это стало одной из главных причин того, что он получил значительно меньше, чем на прошлых выборах. Его партия антиэлитная, протестная, антиваксерских избирателей там довольно много, и они стали быстро разбегаться», — отметил Макаркин. На парламентских выборах в сентябре 2021 года ЛДПР набрала около 7,5% голосов, потеряв 5,6% по сравнению с результатами предыдущего голосования.