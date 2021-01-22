ЕС: чего боятся антипрививочники?

В Европейском Союзе ускоряется процесс вакцинации от нового коронавируса. Параллельно здесь набирают обороты кампании антипрививочников, которые ставят под сомнение безопасность и эффективность вакцин. Особенно их много во Франции. При всей разности взглядов этих людей объединяет ненависть и недоверие к фармацевтическому бизнесу. Собеседник Euronews утверждает, что получает угрозы. Он убежден, что из-за его постов в соцсетях, за ним охотятся фармогиганты.

Мужчина согласился на интервью на условиях анонимности: "Есть такая компания, называется Moderna. Она получила финансирование от лаборатории Merck. Еще пять лет назад они проводили исследования по созданию вакцины от COVID, в 2015 году! Они, что, ясновидящие? Они предсказывают будущее? Я лично только что узнал о существовании коронавируса, так же, как и вы. А там ученые уже вели работу по вакцине. Институт Pasteur даже запатентовал свои изобретения".

Хулиан Лопес Гомес, Euronews: "Что нам известно об антипрививочных кампаниях здесь, во Франции? Мы приехали в Париж, чтобы встретиться с экспертом, который много писал об этой проблеме".

Институт Луи Пастера, названный в честь великого французского ученого, сообщил, что никаких патентов на изобретение вакцины от коронавируса за годы до начала пандемии не регистрировал. Лоран-Анри Виньо - соавтор книги об истории антипрививочных движений. По его словам, сегодня их представители радикализируются на глазах, встраивая своей недоверие к вакцине от коронавируса в теории мирового заговора.

Лоран-Анри Виньо, историк: "Мы видели, что сторонники теорий заговора отлично впитали в себя идеи радикальных антипрививочников. Типажи меняются. Обычный противник вакцинации - это человек, который беспокоится о своем здоровье, о здоровье своих детей; он не хочет, чтобы в него вводили какой-то химический препарат. То есть их главная тема - тема здоровья. Обычно они не придумывают историй о вирусах или вакцинах, созданных где-то на Марсе для уничтожения половины населения".

Прозрачность, открытые дискуссии и борьба с фейковыми новостями о вакцинах. Таким, по мнению экспертов, должен быть ответ антипрививочникам. Во Франции предпринимаются немалые усилия для обеспечения доступа к информации о прививках против коронавируса.