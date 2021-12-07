Макрон о приоритетах Франции как председателя ЕС

"Перезапуск, мощь и принадлежность" - так определил три главных приоритета грядущего французского председательства в Европейском Союзе президент республики Эммануэль Макрон во время дебатов, состоявшихся по случаю 25-летия Института Жака Делора в Париже. В четверг 9 декабря Макрон даст и пресс-конференцию на ту же тему.

Говоря о потребности в наращивании мощи, глава французского госдуарства призвал к консолидации Европы. Мощь, по его словам, необходима, чтобы Европа могла всегда делать свой выбор ценностей во всех областях: военной, технологической и культурной.

Ссылаясь на "необходимость восстановления после кризиса", он посетовал на то, что во Франции, как и в других странах ЕС, чувство принадлежности к единой Европе слабеет.

"Мы ведём провинциальные дебаты, тогда как настоящая проблема состоит в том, чтобы узнать, какими мы хотим стать в сравнении с китайской или американской моделями", - сказал Макрон.

Президент Франции также приветствовал успех вакцинации в Европе.

"Вы вакцинированы лучшими вакцинами в мире только потому, что вы европейцы", - отметил он, пообещав подробно рассказать об остальных приоритетах председательства Франции в Европейском Союзе в четверг.

Франция станет председателем Евросоюза на 6 месяцев с 1 января 2022 года.