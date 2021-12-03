Франция: Пекресс - фаворит правых праймериз

Главу региона Иль-де Франс Валери Пекресс называют фавориткой второго тура праймериз французских консерваторов. Занявшая второе место в первом туре с 25 % голосов, в четверг Пекресс получила поддержку трёх других участников голосования за кандидата от "Республиканцев" на апрельских президентских выборах. А именно: считавшегося фаворитом Ксавье Бертрана и бывшего министра и переговорщика по брекситу Мишеля Барнье.

Арифметически, отмечают наблюдатали, у Пекресс должно хватить сторонников в рядах "Республиканцев", чтобы обойти фаворита первого тура Эрика Сьотти. Депутата Национальной ассамблеи от Приморских Альп поддержали в первом туре на 700 человек больше. В Твиттере Сьотти написал, что "обожает сложные задачи" и поблагодарил за нейтральность председателей фракции "Республиканцев" в нижней палате парламента и в Сенате.

Политологи считают, что у Пекресс больше шансов объединить разные фланги партии под своими знамёнами и бросить вызов действующему президенту Республики Эммануэлю Макрону.

Результаты второго тура праймериз "Республиканцев" будут объявлены в субботу в 14.30 по местному времени.