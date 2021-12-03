Штамм коронавируса «омикрон» может вскоре вытеснить дельта-вариант и занять доминирующее положение в Европе. Этого ожидают специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В московском Центре эпидемиологии им. Гамалеи говорят, что при некоторых условиях «омикрон» может даже стать спасением от пандемии и обеспечить коллективный иммунитет.

Ещё одним подтверждением вирулентности новой разновидности инфекции называют заражение по меньшей мере 50 человек только за одну вечеринку в Осло. Это почти половина всех участников мероприятия.

У «омикрона» ещё больше мутаций, чем у «дельты», поэтому надо внимательно следить за тем, вызывает ли он более серьезные осложнения или, может быть, заболевание протекает в более легкой форме. Сейчас мы этого не знаем. Мы не понимаем и того, как подействуют вакцины, эффективны ли они против этого штамма. Лине Вольд глава департамента Института здравоохранения Норвегии

Новые запреты

В большинстве стран ЕС власти призывают активнее прививаться от коронавируса, в том числе бустерными дозами. С вакцинацией связывают надежды остановить пандемию или, хотя бы, снизить смертность от COVID-19. А непривитым европейцам грозят новыми ограничениями.

Правительство Германии намерено запретить им посещать учреждения культуры, развлекательные центры, магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Бундестаг рассматривает законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, в свою очередь, выступил против поспешных резких ограничений из-за распространения новых штаммов коронавируса:

«Самое главное, чтобы люди следовали правилам, которые мы разработали. Не надо ни от чего отказываться, что-то закрывать, — в этом нет необходимости. Мы говорим не об этом. Мы же попытаемся сбалансированно и соразмерно подготовиться к приходу штамма "омикрон"».

Скрытая угроза

Об обнаружении носителей нового варианта коронавируса объявили власти 70 государств. В ЕС уже подтверждены сотни случаев заражения.

К числу стран, столкнувшихся с «омикроном», добавилась Исландия. Штамм обнаружили у пожилого жителя страны, который давно никуда не выезжал, а это значит, что инфекция уже некоторое время незаметно распространяется на острове.