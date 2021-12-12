G7 предупреждает Россию: вторжение на Украину обойдётся дорого

"Большая семёрка" выступила единым фронтом, чтобы призвать Россию вернуться за стол переговоров и предупредить: возможное вторжение на Украину обойдётся ей очень дорого.

Выступая на пресс-конференции в Ливерпуле, где собрались на двухдневную встречу министры иностранных дел семи стран, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила:

"Крупнейшие экономики мира едины. Мы послали мощный сигнал нашим противникам и союзникам. Мы ясно дали понять, что любое вторжение России на Украину будет иметь огромные последствия, за него придется заплатить серьёзную цену. Мы также показали, что мы выступаем за свободу, демократию и право людей повсюду жить без репрессий".

При этом Трасс не исключила введения новых санкций против Москвы в том случае, если ситуация на российско-украинской границе продолжит оставаться напряженной.

В Кремле утверждения о возможном вторжении России на Украину назвали "пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это делается с целью "дальнейшейдемонизации России" и "её позиционирования как потенциального агрессора", не исключив вероятности провокаций.

Москва отрицает планирование какого-либо нападения, обвиняет Киев и Вашингтон в дестабилизирующем поведении и заявляет, что ей нужны гарантии безопасности для собственной защиты.

В понедельник помощник госсекретаря США Карен Донфрид отправляется на Украину и в Россию для встречи с руководством этих стран.