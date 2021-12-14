Согласно официальным данным, заболеваемость COVID-19 в России снижается в течение последних пяти недель. Темпы распространения инфекции замедлились почти во всех федеральных округах, передает ТАСС. Впервые более чем за месяц количество новых случаев оказалось менее 29 тысяч, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, опубликованных во вторник. За последние сутки число выявленных новых случаев COVID-19 составило 28 343.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что полный курс вакцинации прошли свыше 68 миллионов россиян, одну дозу вакцины получили более 75 миллионов человек. По словам вице-премьера, уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 55,8%.

Сообщается, что QR-коды на портале «Госуслуги» уже получили 54 млн россиян.

В четверг, 16 декабря, Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Изначально в парламенте планировалось обсуждать два проекта, но инициатива о введении QR-кодов на транспорте была снята с повестки. Сообщается, что сегодня думский комитет по здравоохранению рекомендовал парламентариям поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Вице-премьер Голикова отметила, что проект закона о введении QR-кодов в России не коснется детей. Прививать их можно только добровольно и с согласия родителей, требовать обязательные ПЦР-тесты никто не будет.

Сейчас в Минздраве решается вопрос о выдаче сертификатов о вакцинации подросткам. В конце ноября в ведомстве была зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник М». Она будет использоваться для профилактики инфекции у детей 12-17 лет. До конца года планируется выпустить более 150 тысяч доз.

Сообщается также, что в Российской академии наук завершаются доклинические исследования лекарства для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.