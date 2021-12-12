В Европе не прекращаются массовые протесты противников вакцинации

В австрийской столице Вене на улицы вышли более сорока тысяч демонстрантов. Они выразили недовольство ограничительными мерами и планами властей сделать вакцинацию от ковида обязательной. С февраля будущего года непривитым людям придется платить штраф в размере 3600 евро.

Испанцы, возмущенные политикой властей в области здравоохранения, провели мирный марш в Мадриде. Некоторые держали в руках плакаты с надписью "Это ложная пандемия", "Я не буду вакцинироваться".

Крупная акция протеста против санитарных паспортов состоялась в Барселоне, столице Каталонии. В автономном сообществе ковид-сертификат обязателен для доступа в бары, рестораны, спортзалы, дома престарелых и ночные развлекательные заведения. Решение о введении санитарных паспортов власти ряда регионов страны приняли на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом.

В Люксембурге более тысячи манифестантов протестовали против ужесточения ограничительных мер и QR кодов. Акция началась мирно, но затем переросла в столкновения со стражами порядка. Группа демонстрантов стала бросать камни в полицейских. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили водометы.