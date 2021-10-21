Премия Сахарова Навальному: сигнал мировой общественности

Политику Алексею Навальному в среду была присуждена Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, которую ежегодно вручает Европарламент.

Кандидатуру Навального выдвинула правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП).

ЕНП: "Господин Путин, освободите Алексея Навального".

Депутаты Страсбурга отметили, что Навальный стал главным политическим оппонентом российского президента Путина, а также приобрел мировую известность благодаря своим антикоррупционным расследованиям.

Хейди Хаутала, вице-спикер Европарламента: "Алексей Навальный проявил невероятное мужество, пытаясь вернуть российскому народу свободу выбора. На протяжении долгих лет он боролся за соблюдение прав человека и фундаментальные свободы в своей стране. Это стоило ему своей собственной свободы, за это он едва ли не лишился жизни".

В Страсбурге напомнили об отравлении Навального, его тюремном сроке, а также разгроме его организаций. Москва все обвинения отвергает, и обвиняет Запад во вмешательстве. На прошлой неделе Владимир Путин, который не произносит фамилию Навального в своих публичных выступлениях, в очередной раз заявил, что оппозиционер находится в колонии не за политическую деятельность, а за нарушения закона.

Сергей Лагодинский, заместитель председателя правового комитета в Европарламенте: "ООН и Евросоюз всегда выступали в поддержку Алексея Навального и в защиту его прав. Навальный - политический лидер европейского и мирового масштаба, это не просто местный активист, о котором все забыли. Он европейский символ. Вот, что мы хотим донести до общественности".

В Европарламенте надеются, что Навальный сможет лично приехать в Страсбург для вручения премии 15 декабря. Однако, скорее всего, награду получат члены семьи или соратники оппозиционера.