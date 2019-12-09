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футурис

Робот - друг человека

Робот - друг человека
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Роботы, искусственный интеллект активно завоевывают производственные площадки, что ставит перед работниками предприятий новые задачи, требует новых навыков и компетенций. На освоение нового оборудования могут уйти недели и даже месяцы. В рамках европейской программы Горизонт 2020 исследователи проекта Factory 2 Fit предлагают оптимизировать обновляющиеся отношения человека и машины; ученые тестируют как минимум 7 решений.

Мариия Крепосна участвует в разработке программного обеспечения для финской производственной группы Prima Power, участвующей в эксперименте: "Когда компания приобретает новое оборудование, необходимо организовать обучение персонала, для операторов машины. Люди должны познакомиться с принципами управления, с конструкцией, со стандартами безопасности, возможными поломками.

Так что обучение занимает много времени. Еще больше времени требуется для того, чтобы профессионал почувствовал себя с новым устройством на "ты". Предлагаемое нами предварительное обучение проводится на основе точных трехмерных моделей. Позднее, когда оборудование привезут в цех, люди увидят то же самое, что до этого видели на экране компьютера. Во время тренинга в офисе они получают широкий спектр знаний, что сокращает время адаптации после доставки оборудования, ускоряет выход на желаемые показатель производительности.

Нашим заказчикам, пользователям платформы предварительного обучения, нравится возможность оттачивать навыки на трехмерных моделях, которые полностью идентичны тому, что потом они увидят в реальных производственных условиях".

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