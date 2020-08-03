В Португалии разработали робота-дезинфектора

Пандемия коронавируса придала новый импульс развитию медицинской робототехники. Дезинфекция всех без исключения помещений и поверхностей в больницах, лабораториях и медицинских центрах стала актуальной как никогда.

К известным ранее моделям робота-дезинфектора, например от датской компании Blue Ocean Robotics, которые в разгар эпидемии закупил Китай, добавился португальский робот RADAR, разработанный Центром робототехники и автономных систем и протестированный в клинике Святого Мартиньо в Порту.

"Наш робот оснащён специальными датчиками и выключается в присутствии людей, поскольку его мощное ультрафиолетовое излучение опасно, может вызвать повреждения глаз и заболевания кожи. Этот робот дезинфицирует все вокруг, убивает 99,9 % микробов и бактерий, в том числе коронавирус", - говорит Антониу Паулу Морейра, координатор Центра робототехники и автономных систем INESC-TEC.

Специалисты убеждены: роль роботов в медицинском обслуживании, автоматизации тестирования, помощи в повседневной жизни в ближайшие месяцы и годы возрастёт. Пример тому - робот-дезинфектор "Сбербанка", созданный на основе собственной разработки, раньше выполнявшей функции курьера.