Сторонники независимости Новой Каледонии не признают ни "легитимность" третьего референдума об отделении от Франции, ни его результатов. В воскресенье 96,5% участников волеизъявления высказались против независимости. Однако явка оказалась рекордно низкой - 43,9 %, поскольку сторонники отделения последовали призыву бойкотировать референдум.

По мнению Независимого стратегического комитета по неучастию (CSI-NP), "голосование у них было их конфисковано" из-за "упрямства французского правительства, не способного примирить геостратегические интересы в Тихом океане и обязательства по деколонизации Новой Каледонии", которые значатся в "Нумейском соглашении и соответствующих резолюциях ООН, которые включили Новую Каледонию в список стран, подлежащих деколонизации".

Глава Избирательной комиссии, организовавшей третий референдум о независимости, назвал его "состоявшимся": "Комиссия считает, что отмеченная явка не ставит под вопрос искренность и законность волеизъявления, - заявил Франсис Лами. - Естественно, при условии, что так же решит Госсовет, если какая-либо из стороне подаст иск".

"Жители Новой Каледонии сделали свободный выбор" - так президент Эмманюэль Макрон прокомментировал итоги третьего референдума. В Твиттере он отметил, что Франция стала "ещё прекраснее благодаря решению Новой Каледонии остаться". В истории архипелага "начинается новый этап", - заключил президент Республики.

Предыдущие референдумы о независимости состоялись в 2018 и 2020 годах. В обоих случаях противники отделения от Франции также были в большинстве.