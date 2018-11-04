Жители Новой Каледонии, заморской территории Франции с правами автономии, проголосовали на референдуме о независимости. По предварительным данным, около 60% жителей этого океанийского архипелага проголосовали против выхода из состава Франции. По данным избирательной комиссии, явка на референдуме составила 74%, что заметно выше обычной явки местных жителей на выборах.
Новая Каледония остаётся во Франции
Новая Каледония остаётся во Франции
За независимость Новой Каледонии выступают националистические партии коренных жителей, канаков, которые в настоящее время составляют около 40% местного населения. Движение за независимость возникло в 1960-е гг. на фоне распада французской колониальной империи. К концу 1980-х гг. ему удалось добиться для территории особого автономного статуса.
Против независимости выступают главным образом потомки колонистов и переселенцев. Поскольку экономика Новой Каледонии зависит от субсидий, получаемых их метрополии, противники независимости опасаются, что она будет означать падение жизненного уровня новокаледонцев.