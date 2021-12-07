Новая Каледония снова голосует по вопросу о независимости

В Новой Каледонии - заморской территории Франции, расположенной на островах Тихого океана, в предстоящее воскресенье снова состоится референдум о независимости. За последние несколько лет это уже третье по счету голосование. В 2018 и 2020 году победу одержали сторонники единства с Парижем. Но с небольшим перевесом.

Право высказаться о своей судьбе при необходимости три раза оговорено соглашением между властями Пятой республики и националистами из группы племен канаков, заключенным в 1988 году.

На избирательные участки приглашены 185 тысяч человек имеющих право голоса. Они должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет и стала независимой?"

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. Заморская автономия обладает особым административно-территориальным статусом. В регионе на протяжении длительного времени сохраняются межэтническая напряженность, социальные и экономические трудности.

Новая Каледония обладает запасами никеля и содержит примерно 10 % от мировых запасов.