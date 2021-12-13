Власти Мозамбика начали кампанию "от двери до двери"

День за днём Хельдер проходит не одну милю по улицам пригородов Мапуту, пытаясь побороть страхи и предрассудки, связанные с вакцинацией от Covid-19. Его работа заключается в том, чтобы повышать осведомлённость молод`ёжи о коронавирусе, вызываемых им осложнениях и необходимости сделать прививку.

Министерство здравоохранения Мозамбика поставило целью привить 17-миллионное взрослое население к концу 2022 года. Но на практике это наталкивается на целый ряд препятствий.

Мануэль Малар руководит одним из прививочных пунктов в пригороде Мапуту Байрро Ферровиарио: "Вы приходите в дом, а там трое-четверо непривитых, - рассказывает он. - Поэтому мы решили изменить подход и поставили на метод "от двери до двери". По домам ходит специальный человек, он объясняет и организует вакцинацию. Когда набираются пять-шесть желающих, он приводит их в прививочный пункт".

Молодёжь - целевая группа этой кампании, поскольку больше других сопротивляется вакцинации. В Министерстве здравоохранения утверждают, что на сегодня 40 % (или 6,8 млн человек) сделали первую привику и чуть больше 25 % (4,3 млн) - вторую.

"Вакцина эффективна, по крайней мере, она снижает вероятность госпитализации, - говорит Мануэль Малар.- Хотя, конечно, переболеть Covid-19 в более лёгкой форме всё ещё возможно. Люди должны доверять вакцине, тем более, что сделать укол - совсем не больно!"

По мере приближения новогодних праздников, власти Мозамбика усиливают призывы, опасаясь четвёртой волны эпидемии.