Смертоносное торнадо в США: число жертв стихии может возрасти

По меньшей мере 80 человек стали жертвами разрушительного торнадо, пронесшегося по территории семи штатов в США. Список погибших может пополниться новыми именами, опасаются власти. Больше других стихия затронула Арканзас, Иллинойс, Кентукки, Миссури и Теннесси. На этом складе компании Amazon в городе Эдвардсвилле, в результате вызванного ураганом обрушения, крыши погибли шесть человек. По некоторым данным, в здании могли находиться десятки людей.

Наибольшее число жертв, 70 человек, зафиксировано в штате Кентукки, где разрушена свечная фабрика. Губернатор Энди Бешир объявил чрезвычайное положение, задействовал национальную гвардию Кентукки и развернул в районах бедствия полицию штата. По словам Бешира, сразу после торнадо более 56 тысяч человек в Кентукки остались без электричества.

Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на ряд регионов страны торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов. Глава государства так же распорядился немедленно направить федеральную помощь в наиболее пострадавшие от торнадо районы.