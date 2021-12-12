COVID-19 в Европе: протесты против обязательной вакцинации и новые антирекорды

Австрийские власти объявили в воскресенье об окончании санитарных ограничений для вакцинированных и переболевших COVID-19. Всеобщий локдаун продлился в стране 3 недели. При этом непривитые граждане старше 12 лет должны оставаться дома за исключением походов к врачу, за продуктами, а также занятий спортом.

Жительница Вены: "Посещение рождественской ярмарки - это добрая традиция. Но, когда я вижу статистику госпитализации, то мне понятны меры, ограничивающие скопление людей. Но раз власти решили открыть ярмарки, то мы рады здесь побывать".

В Праге проходят акции протеста против обязательной вакцинации пенсионеров и представителей определенных профессий. Согласно чешской полиции в мероприятии приняли участие от 4 до 5 тысяч человек.

Протестующие прошли с шествием по улицам Киева. Также был перекрыт участок трассы Киев-Харьков. Правительство Украины ввело обязательную вакцинации для учителей, медработников и некоторых других категорий бюджетников.

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил о том, что число заражений в России за все время пандемии превысило 10 миллионов.

За последние сутки в стране выявлено 29 929 случаев инфицирования, умерло 1 132 человека. Хотя бы одним компонентом вакцины привиты только 47.9% россиян.