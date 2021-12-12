Бразилия ждет вакцинированных от коронавируса туристов

Наличие сертификата о вакцинации от COVID-19 должно быть обязательным условием для въезда в Бразилию. Такое решение вынес судья Федерального верховного суда страны Луис Роберту Баррозу. Таким образом, авиаперевозчики уже сейчас должны требовать у пассажиров, направляющихся в Бразилию, предоставления санитарных паспортов.

Ранее национальное агентство здравоохранения предлагало невакцинированных иностранцев отправлять на пятидневную самоизоляцию с последующей сдачей ПЦР теста на коронавирус. Однако данные рекомендации теперь снимаются.

Вердикт суда стал ударом для президента Жаира Болсонару: политик пренебрегал мерами защиты от коронавируса, переболел ковидом и отказывался от прививки. Оппоненты критиковали Болсонару за бездействие во время эпидемии.

Сейчас в Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты более 60% жителей. В стране официально подтверждены единичные случаи инфицирования вариантом омикрон.