О введении непопулярных санитарных мер британскому премьеру Борису Джонсону сегодня говорить вдвойне трудно - он оказался под огнем критики после обнародования прошлогодней записи, на которой его окружение шутит о проведении рождественской вечеринки в стенах канцелярии (напомним, что ровно год назад под Рождество в Великобритании действовал жесткий локдаун).

Сегодня, на фоне роста заболеваемости коронавирусом по всей Европе Джонсон вновь хочет отправить граждан по домам.

"С понедельника вы должны работать из дома, если это возможно, - объявил он. - Идите в офисе, если других вариантов нет, но при любой возможности работайте дистанционно. С пятницы мы распространим требование об обязательном ношении масок на большинство закрытых общественных заведений, мы также начнем проверять паспорта о вакцинации на входах в клубы и другие многолюдные места".

Власти других европейских стран также принимают меры по сдерживанию вируса. В Дании с пятницы ночные клубы, бары и рестораны будут закрываться в полночь: посетителям придется расходиться, так как закроется и ночная торговля алкоголем. Для входа в общепит здесь вновь будут требовать коды, подтверждающие вакцинацию.

В Словакии после локдауна постепенно открываются магазины и заведения, не входящие в перечень жизненно важных. Однако туда вас пустят только при наличии справки о вакцинации, непривитые продолжат режим изоляции.

Во Франции где в последние дни число зараженных достигло годового максимума, власти вводят дополнительные меры санитарной безопасности с акцентом на школы и вузы. Одновременно медикам в регионе Иль-де-Франс, к которому относится Париж, предписано пересмотреть возможность увеличения мест в отделениях интенсивной терапии .