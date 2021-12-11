G7: продемонстрировать единство перед лицом "мировых агрессоров"

Продемонстрировать единство перед лицом "глобальных агрессоров" намерены собравшиеся в английском Ливерпуле министры иностранных дел стран "большой семёрки".

Открывая утреннюю пленарную сессию, глава британского МИДа и хозяйка двухдневной встречи Лиз Трасс заявила, что нельзя допустить "злонамеренных действий" России в отношении Украины.

"Страны "большой семёрки", как ведущие демократии и экономики мира, должны объединиться, чтобы расширять границы свободы. Мы должны продемонстрировать позитивный, активный подход, чтобы сделать наш союз более безопасным и конкурентоспособным и эффективнее отстаивать ценности, в которые верим. Мы должны защитить себя от растущих угроз со стороны враждебных сил", - заявила в частности Трасс.

Как уточнили в британском министерстве иностранных дел и Госдепартаменте США, в ходе встречи (помимо отношений с Россией) будет обсуждаться политика "большой семёрки" на китайском направлении и на Западных Балканах, кризисы в Мьянме и Эфиопии, а также ход переговоров по ядерной программе Ирана.

На мероприятие, которое проходит в очном формате, также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединённого Королевства активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после "брексита". Страны АСЕАН подключатся к переговорам 12 декабря: они примут участие в дискуссиях об укреплении сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в сфере здравоохранения и борьбы с гендерным неравенством.