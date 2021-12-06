Россия-Индия: особо привилегированное партнерство

Партнерство России и Индии переориентируется на совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи в Нью-Дели президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", - отмечается в документе.

Перед началом встречи Путин поблагодарив Моди за приглашение, отметил: "Мы относимся к Индии как к великой державе со дружественным нам народом и замечательной предысторией наших отношений".

В свою очередь глава правительства Индии Нарендра Моди подчеркнул: "Наши соглашения принесут пользу различным сферам экономики.В рамках программы "Делай в Индии" наши проекты по совместным разработкам и производству укрепляют оборонное сотрудничество. Мы так же развиваем взаимодействие в космическом и гражданском ядерном секторах".

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализация сделки о поставке Индии С-400 идет по плану, несмотря на попытки США подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели в этой сфере.